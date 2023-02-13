Петербург станет основной площадкой нацпроекта по развитию беспилотных систем

Петербург станет центром по развитию беспилотных технологий в России. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург станет центром для развития беспилотников в России. Речь идет не только и не столько о производстве дронов, сколько о создании системы управления и контроля летающих, плавающих и ездящих автономных «существ». Вузы Северной столицы будут готовить летчиков для беспилотных аппаратов, кроме того, в Политехническом университете начал работать Центр управления полетами и беспилотным транспортом.

- Петербург сосредоточил необходимые силы и средства для решения важнейшей государственной задачи - национального проекта по развитию беспилотных систем. Наш город станет одним из ведущих центров по его реализации, - отметил губернатор Александр Беглов в своем традиционном радиообращении.

По данным властей, сейчас в Петербурге выпускают треть всех отечественных беспилотников. Вузы создают научную базу для модернизации существующих моделей, развития производства и систем управления. Так, Университет авиаприборостроения участвовал в создании системы контроля дронов на высотах от земли до космоса.

Государственный Университет Гражданской Авиации откроет набор на курс подготовки диспетчеров беспилотных воздушных аппаратов. Выпускать технических специалистов по беспилотникам будут два городских колледжа.

Кроме этого, петербургские логисты разрабатывают схемы движения беспилотных аппаратов в потоке, а юристы готовят законодательные основания для выделения маршрутных коридоров, создания систем распознавания, по техническим регламентам.

Наш город дальше всех в России продвинулся в разработке правовых аспектов и логистики для повседневного использования беспилотных аппаратов. Необходимо законодательно установить нормы по:

- Хочу подчеркнуть: мы не просто планируем взять в работу все эти задачи. Мы уже занимаемся ими, - отметил губернатор.

Кроме того, Петербург будет представлен в комиссии по реализации нацпроекта по беспилотникам при Правительстве России.