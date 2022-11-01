Многодетного отца из Петербурга, которого после мобилизации отправили под Луганск, вернут домой

Ошибочно мобилизованного многодетного отца из Петербурга вернут домой из зоны спецоперации. Фото: СОЦСЕТИ

Частичная мобилизация в Петербурге завершилась, а некоторые уже призванные начали возвращаться домой. Сейчас 43-летняя мать четверых детей Наталья Мартынова ждет домой своего супруга Сергея, мобилизованного 24 сентября. 46-летний сотрудник Пулково уже вторую неделю он служит в зоне спецоперации. Но у него появились основания для отсрочки.

«СПОКОЙНО УШЕЛ В ВОЕНКОМАТ»

Сергей крепок и здоров, имеет востребованную военную специальность инженера-механика и при этом является капитаном запаса. Но по обновленным правилам Минобороны теперь многодетному отцу полагалась отсрочка от мобилизации. У него есть трое детей младше 16 лет. Кроме того, его забронировал аэропорт Пулково, где он работает в службе безопасности.

Супруги оба работают в Пулково и имеют бронь. Фото: СОЦСЕТИ

- По неизвестной причине бронь у Сережи не высвечивалась в военно-учетном столе. Поэтому 24 сентября мы всей семьей провожали его в воинскую часть, - вспоминает Наталья Мартынова.

НЕОЖИДАННАЯ ОТПРАВКА

6 октября жена мобилизованного инженера попросила Пулково, чтобы еще раз забронировали ее супруга. Бронь легла на стол военкому Московского района.

- В это время мы пожаловались губернатору, в прокуратуру, военкому, в полицию. Сам муж не нервничал, - делится Наталья.

Так совпало, что отправка Сергея на спецоперацию пришлась именно на тот день, когда его постановили вернуть домой. Фото: предоставлено "КП"

Сергея отправили на спецоперацию 16 октября, он попал в Луганскую область, где находится две недели. Разговоры с семьей по телефону короткие – о здоровье и самочувствии. О перспективах вернуться домой мужчина ничего не знает. Но во всех инстанциях Наталью уверяют, что мужа скоро вернут.

Семья навещала Сергея в воинской части. Капитан держался молодцом. Фото: предоставлено "КП"

- Телефонограмму о демобилизации отправили командиру Сергея еще 27 октября, - делится супруга.

Сейчас семья ждет Сергея домой.

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация Московского района Петербурга

- Призывная комиссия Петербурга по мобилизации граждан отменила решение призывной комиссии по мобилизации Московского района о призыве Сергея Мартынова. Военный комиссариат города направил данное решение в воинскую часть.

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