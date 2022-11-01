Прививка от гриппа в Санкт-Петербурге на ноябрь 2022 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге проходит сезонная кампания вакцинации населения от гриппа. В этом году в городе по плану должны быть привиты более 3,2 миллионов человек, чтобы выработать массовый иммунитет и не дать болезни захватить город. Публикуем адреса пунктов вакцинации от гриппа в Санкт-Петербурге на ноябрь 2022

Пункты вакцинации от гриппа в Санкт-Петербурге на ноябрь 2022 года открыты во всех поликлиниках. Вакцинация проходит бесплатно, при себе нужно иметь полис ОМС и паспорт.

Отметим, что вакцинация от гриппа в Петербурге проводится в тех же кабинетах, что и вакцинация от коронавируса. Полный список прививочных пунктов можно посмотреть по ссылке.

Также в Петербурге будут работать мобильные пункты вакцинации. Как правило они открываются возле метро. 26 августа первый передвижной пункт начнет работу у станции метро «Проспект Просвещения». Информацию об остальных пунктах пока в комитете по здравоохранению пока не сообщали.