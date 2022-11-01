Водители Почты России на Северо-Западе за год проезжают более 50 млн км.

30 октября прошел профессиональный праздник всех водителей - День автомобилиста. Его отметили и водители почтовых автомобилей, многие из них провели этот день за рулём на рабочем месте.

На территории Северо-Западных регионов России проложено 1 420 почтовых маршрутов. Пробег машин почтового автопарка по ним составляет за год порядка 50 млн км.

- Почта России - большая логистическая компания, от слаженной работы автотранспорта во многом зависит высокий результат ее работы в целом. Почтовые водители - квалифицированные специалисты, в основном с многолетним стажем работы, выполняющие свои обязанности на самом высоком уровне, - отметил директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебренников.

На Почте в Северо-Западном регионе работает 1 320 водителей, в том числе 215 сотрудников - в службе курьерской доставки. На почтовые маршруты в регионе выходит 1 050 автомобилей, в том числе работающих на природном газе, из них 264 машин - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 110 обслуживают межрайонные и внутрирайонные рейсы. В доставке почты задействованы автомобили различных марок: от легковых Lada Largus до грузовых Газон Next и КамАЗов. С 2020 года почтовый автопарк обновился на 50 %.