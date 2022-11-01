Алексей Ягудин признался, почему не отмечает Новый год

Новогодние праздники фигурист предпочитает отмечать на работе. Фото: Юлия СТАЛИНА

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин признался, что не празднует Новый год. А все потому, что его супруга, фигуристка Татьяна Тотьмянина, не любит шумных вечеринок и готовить на большую компанию. Так что бывший спортсмен предпочитает проводить январские праздники на работе. Но все-таки одну новогоднюю ночь Ягудин помнит до сих пор. Ее он провел в лифте.

- Это было в гостинице «АБВГДЕйка» в Москве, когда я еще школьником приехал на чемпионат России. Помню, мама дала тогда ёлочку, маленькую свинюшку – Год свиньи тогда наступал. Поехал в лифте на ресепшен, что-то там надо было. Не помню, наверх поднимался или спускался, но лифт застрял. И вот новогоднюю ночь я провел там. Не расстроился, даже не плакал, - поделился Ягудин.

Алексей Ягудин приехал в Петербург для съемок новогоднего спектакля «Бременские музыканты». Фильм покажут детям 31 декабря. Ягудин сыграет в нем главного злодея - сыщика. Ради этой роли фигуристу пришлось научиться ездить на мотоцикле с коляской.