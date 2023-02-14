80 паркоматов, 141 улица, 10 тысяч машино-мест: с 1 июля в Петроградском районе заработает зона платной парковки

Зона платной парковки покроет Петроградскую сторону с 1 июля. Фото: t.me/gcup_spb

Автомобилисты Петроградского района все ближе и ближе приближаются к часу «икс». Летом эта часть города вольется в зону платной парковки. А с середины февраля здесь начинаются работы по обустройству парковочных мест. Специалисты Центра управления парковками, их подрядчики и другие службы будут наносить разметку на дороги, развешивать знаки и устанавливать паркоматы.

- Информируем о начале работ по обустройству зоны платной парковки в Петроградском районе. К 1 июля там появятся: 80 паркоматов, свыше 1138 информационных табличек, синяя разметка вдоль улично-дорожной сети, новые дорожные знаки, - сообщает пресс-служба центра.

С 1 июля зона платной парковки покроет весь Петроградский район кроме Крестовского острова. Там она заработает с 1 ноября. Места для стоянки 10 тысяч автомобилей обустроят на 141 улице. Для инвалидов выделят более 900 бесплатных мест.

Жители района традиционно смогут получить льготные разрешения на парковку, которые обойдутся в 1800 рублей в год. Оно действует на весь район проживания, а не как было в Адмиралтейском по зонам. Подать документы на оформление льготы можно будет с 1 мая.

Напомним, что расположение паркоматов отображено на интерактивной карте сайта петербургских парковок. После 1 июля здесь появится и Петроградский район. А вслед за ним зона платной парковки придет и на Васильевский остров.

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