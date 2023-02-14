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Экономика14 февраля 2023 12:25

Банк Уралсиб подвел итоги 2022 года по направлению малого бизнеса

По итогам года количество активных клиентов малого бизнеса превысило 133 тыс. клиентов
Банк Уралсиб подвел итоги 2022 года по направлению малого бизнеса. Фото: freepik.com.

Банк Уралсиб подвел итоги 2022 года по направлению малого бизнеса. Фото: freepik.com.

Банк Уралсиб подвел результаты работы по направлению малого бизнеса в 2022 году. По итогам года количество активных клиентов малого бизнеса превысило 133 тыс. клиентов, увеличившись с начала года на 9%. Портфель кредитов малому бизнесу вырос до 12,3 млрд рублей, гарантийный портфель составил более 35,7 млрд рублей, общий объем пассивов – более 95 млрд руб.

Банк в 2022 году развивал линейку продуктов для малого бизнеса, совершенствуя цифровые сервисы и каналы для данного сегмента.

В этот период расширена сеть специализированных Центров развития малого бизнеса Банка Уралсиб. Сегодня таких центров 20, они эффективно работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону и других крупных городах присутствия банка.

Наряду с развитием специализированной офлайн-сети, в рамках реализуемой программы цифровизации, был запущен проект «Новые города». Благодаря ему банк получил возможность дистанционно привлекать и обслуживать клиентов малого бизнеса в тех городах, где нет офисов Уралсиба. Проект был отмечен экспертами рынка, победив в номинации «Цифровизация малого бизнеса» Национальной банковской премии – 2022.

Также Уралсиб открыл Центр дистанционного обслуживания бизнеса в Уфе, для привлечения и обслуживания клиентов в удаленном формате в режиме 24/7. На текущий момент в Центр поступает по разным каналам более 40 тысяч обращений клиентов в месяц, каждый третий счет клиентам открывается в удаленном формате.

Еще одна новация 2022 года – проект «Академия управления и предпринимательства «Уралсиба», предлагающий комплексное обучение навыкам ведения эффективного бизнеса –как для начинающих собственное дело, так и для действующих предпринимателей со стажем.

Работа Банка Уралсиб по развитию направления малого бизнеса получила высокую оценку экспертов рынка. Так, Аналитический центр БизнесДром оценил клиентский сервис Банка Уралсиб для предпринимателей и бизнеса на уровне А1 (наивысший уровень качества услуг), а компания Markswebb – включила онлайн-банк Уралсиб Бизнес Онлайн в Топ-10 рейтингов лучших мобильных и интернет-банков для бизнеса.

Заместитель Председателя Правления Банка Уралсиб Евгений Абузов, курирующий направление корпоративного, малого и среднего бизнеса, в 2022 году вошел в Топ-3 рейтинга наиболее успешных руководителей подразделений по работе с малым и средним бизнесом российских банков. Рейтинг был подготовлен журналом «Банковское обозрение» и аналитическим центром «БизнесДром».

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

БИЗНЕС-ПРЕССБанк "УРАЛСИБ"