«Звезды на крыше не будет»: Заказчик назвал готовность «СКА Арены» к вводу в эксплуатацию

Проект-победитель щеголял красной звездой на крыше. Фото: ООО "СКА Арена"

Новый дом петербургского хоккейного клуба СКА уже приобретает законченный вид. Сама арена почти готова, а ее декоративный фасад собран на 70 процентов. Сейчас строители монтируют стальные балки, которые будут поддерживать волнистую крышу.

- На строительной площадке на проектной отметке +45 метров продолжается монтаж верхних блоков архитектурного фасад. Всего смонтировано 7106 тонн (более 70%). До конца февраля подрядчик смонтирует еще 1045 тонн, - рассказали spb.kp.ru в пресс-службе заказчика объекта ООО «СКА Арена».

Сейчас крышу решено сделать обычной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но железобетонный контур основного здания арены уже «закрыт», как говорят строители. То есть у стадиона есть стены и крыша. Внутри идет обустройство инженерных сетей, черновая и чистовая отделка в помещениях. Смонтировано все подъемное оборудование - 35 лифтов и 16 эскалаторов. Забетонированы и готовы к монтажу морозильных установок главная игровая и малая тренировочная площадки. До конца февраля планируется поставка четырех ледозаливочных комбайнов.

Основное здание арены уже готово. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сдать объект должны уже в мае 2023 года. И заказчик уверен, что строители уложатся в срок.

- У нас все работы идут в графике, - отмечают в «СКА Арене»

А вот «армейской» звезды на крыше стадиона не будет. Первоначальный проект австрийского бюро CoopHimmelb(l)au немного подкорректировали. Сама конструкция останется прежней, но синюю крышу с красной звездой заменят обычным покрытием стального цвета.

Сейчас строители заканчивают монтаж конструкций декоративного фасада. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вместе со стадионом СКА будет сдан и прилегающую территорию со спортивным парком и общественной зоной. Сейчас здесь завершены работы по созданию основных конструкций скейтпарка, футбольного поля и легкоатлетического стадиона. Идут работы в амфитеатре фестивальной зоны, который будет рассчитан на 400 человек.

Вместе с ареной сдадут и прилегающий парк. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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