Впервые за 12 лет: в Петербурге несколько дней подряд светит солнце

Впервые за 12 лет в середине февраля несколько дней подряд оказались ясными. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Невероятно, но факт: в Петербурге несколько дней подряд светит солнце. Горожане, за долгую серую зиму отвыкнувшие от странного желтого шара в небе, пугливо щурятся и не верят глазам. Такого в городе не было уже 12 лет.

- Антициклон продолжает определять погоду в Петербурге, поэтому тихо, сухо и солнечно. Солнце уже 4 дня подряд светило в городе, а вчера даже отмечено 5 часов солнечного сияния, - сообщает в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По данным городского гидрометцентра, период постоянного свечения солнца в середине декабря последний раз отмечался только в 2011 году. Но увы, солнечных рекордов ждать не стоит. Если среда еще будет ясной, то уже в четверг погода начнет меняться. Небо над Петербургом затянут облака, пойдет мелкий снег. А к концу рабочей недели осадки станут сильнее.

- Днем в пятницу, как и планировалось, приходит атмосферный фронт, который принесет снег. Да и температура воздуха понизится, - отмечает синоптик.

17 февраля термометры покажут -3..-5 градусов. А в выходные дни похолодает еще сильнее, до -10 ночью и -5 днем. Из-за циклона усилится ветер и снегопад, так что возможны и метели.