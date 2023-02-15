Инвестор на неопределенный срок отложил реконструкцию Апраксина двора в Петербурге

Реконструкцию Апраксина двора опять отложили. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Крупный петербургский застройщик, намеревавшийся вложить 50 миллиардов рублей в реконструкцию Апраксина двора, отложил проект в долгий ящик. Соглашение, подписанное на Петербургском международном экономическом форуме, оказалось не обязательным, а добровольным.

- Мы проявляли интерес к участию в проекте. И в рамках ПМЭФ-2022 подписали соглашение о намерениях с правительством города, но не более того. Документ носит декларативный характер, он не устанавливает сроки или объем работ, - рассказал в интервью «Интерфаксу» вице-президент компании Glorax Александр Андрианов.

Причиной отказа, по крайне мере временного, от проекта стала сложная схема собственности объектов «Апрашки», где владельцами являются и городские власти и частные лица. Кроме того, большая часть помещений находится в аренде.

- Соглашение не предусматривало передачу объектов нам от города в собственность или аренду. Сложная схема реализации проекта и эти нюансы не позволяют принять окончательное решение о судьбе проекта, - отмечает застройщик.

В долгий ящик лег и проект на намыве В.О. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Помимо Апраксина двора инвестор также отказался от реализации проекта общественно-деловой застройки на намыве Васильевского острова. В строительство бизнес центров, коворкингов с фитнес-клубами, кафе и магазинами, а также жилыми помещениями планировалось вложить 73 миллиарда рублей.

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Проект предварительно планируют завершить к 2034 году (подробности)