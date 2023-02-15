В Кронштадте стартовала масштабная реконструкция развязки с КАД

На кронштадтской развязке началась реконструкция. Фото: Минстрой России.

В Кронштадте стартовали работы по масштабной перестройке дорожной развязки с КАД. На месте двух съездов построят классическую «бабочку» с большей чем сейчас пропускной способностью. Это позволит убрать вечные пробки на въезд в город моряков.

- Началась реконструкция транспортного узла на въезде в Кронштадт. На первом этапе подрядчик приступил к подготовке стройплощадки для работы техники, используемой для устройства буронабивных свай, - сообщает пресс-служба Минстроя России.

Проект реконструкции дорог на въезде в Кронштадт предусматривает строительство 10 съездов и двух путепровода, на одном из которых будет выделенная полоса для общественного транспорта.

Одна развязка появится на нынешнем месте, на пересечении с Кронштадтским шоссе, а вторую соорудят у Цитадельского шоссе. Сами шоссе, и одно и второе, также реконструируют. Кронштадтское, как основной въезд в город, расширят. А Цитадельское дотянут до парка «Патриот».

Все это поможет убрать пробки на въезде-выезде, которые осложняют жизнь водителям и пассажирам транспорта. особенно сложная ситуация бывает в праздники. А учитывая превращение Кронштадта в туристический кластер, без перестройки дорог город просто встанет.

Все работы планируют завершить к 2025 году.

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