Юрий Журавлев официально стал новым директором Ленинградского зоопарка

Юрий Журавлев назначен директором зоопарка. Фото: vk.com/kkultspb

Биолог Юрий Журавлев стал директором Ленинградского зоопарка. Последние три месяца он был в этой должности с приставкой «временно исполняющий», а теперь назначен с полноценным контрактом.

- Юрий Дмитриевич хорошо знаком с ведущими зооспециалистами России, в том числе активно сотрудничал с коллегами из Санкт-Петербурга. С нашим городом нового руководителя связывает еще и тот факт, что здесь проживает его семья, - сообщает пресс-служба Комитета по культуре.

Среди планов нового директора особняком стоит реконструкция вольеров и улучшение условия содержания животных, чтобы они «чувствовали себя как дома».

Именно условия для питомцев зоопарка были основной причиной критики со стороны петербуржцев. Кроме того, уже закупается новое оборудование для вольеров, террариумов и аквариумов.

На работу уже нанимают новых сотрудников: зоологов, зоотехников, методистов. Но главное внимание - питомцам.

- Впервые за долгое время у животных был пересмотрен рацион питания, - отмечают в Смольном.

Также новый директор хочет закупить новых животных, запустить просветительские проекты, а также сделать зоопарк более современным и комфортным для посетителей.

Справка «КП»:

Юрий Журавлев окончил Томский государственный университет по специальности биолог. Преподавал на кафедре биологии в университете Казахстане. В 1990-х годах работал Алматинском зоопарке. С 2014 по 2022 год был главой отдела экспозиции Московского зоопарка.

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