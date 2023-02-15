Два полюса Земли кистью Александра Полозова: в СПбГУПТД открылась выставка заслуженного художника России

В СПбГУПТД открылась выставка заслуженного художника России Александра Полозова. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

В главном корпусе Университете промышленных технологий и дизайна на Большой Морской, 18 состоялось открытие выставки заслуженного художника России, председателя «Гильдии живописцев» Александра Полозова, посвященная арктическим экспедициям, в которых принимал участие сам автор. Все произведения выполнены с натуры в экстремальных условиях арктических и антарктических широт. Об особенностях работы в холодном климате художник рассказал после открытия выставки на своем творческом вечере с участием известных петербургских полярников.

«В своих работах я показываю Арктику и Антарктику через людей, мужественных, созидающих, трудящихся в среде, такой враждебной для человека, но такой величественно прекрасной. А для меня северный и южный полюса Земли к тому же обладают особым романтизмом и неповторимыми живописными возможностями», - рассказал заслуженный художник России Александр Полозов.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Творческие поездки Александра Полозова на Байкало-Амурскую магистраль, Полярные станции и в Антарктиду дали богатый материал для написания разнообразных и многогранных по содержанию картин. Художник работает в жанре портрета и пейзажа, историческом и бытовом жанре. Он продолжает традиции отечественной реалистической школы и, вместе с тем, его работы передают мироощущение наших современников и воспевают любовь к Родине. Живописец принимал участие более чем в 300 выставках, в том числе персональных в России и за рубежом. Многие работы находятся в собственности различных музеев и фондов, в частных собраниях 30 стран мира, несколько картин хранятся в запасе Третьяковской галереи. Полотна Александра Полозова вошли в золотой фонд российского изобразительного искусства.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

На выставке в СПбГУПТД представлены портреты полярников и пейзажи, изображающие бескрайние заснеженные просторы, вечный лед и людей, которые пытаются покорить эти неизведанные дикие земли. На открытии присутствовали океанолог, начальник Российской Антарктической экспедиции Валерий Лукин, ученый-гляциолог, начальник Высокоширотных воздушных экспедиций «Север» Сергей Кессель, председатель правления «Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудничества» Маргарита Мудрак, председатель правления Санкт-Петербургского Союза художников Андрей Базанов, скульптор, заслуженный художник России Борис Сергеев, генеральный директор музейно-выставочного центра «Петербургский художник» Галина Степанова. Во время творческого вечера гости выставки узнали о жизни на краю земли, о животном мире и природных явлениях Арктики и Антарктики.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Мероприятие организовано по инициативе начальника по воспитательной работе СПбГУПТД Людмилы Егоровны Виноградовой кафедрой монументального искусства.

Выставка «Два полюса Александра Полозова» открыта до 24 февраля.