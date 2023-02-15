«Заявление писать не будем»: Оскорбивший ребенка школьник из Петербурга простил избившую его женщину

Побоище матери с чужими детьми в ТЦ Петербурга закончилось миром. Фото: скриншот с камеры видеонаблюдения

Скандальная драка мамочки с детьми в торговом центре Петербурга обрастает новыми подробностями. Напомним, потасовка произошла 12 февраля в батутном парке. Дети разного возраста играли вместе, когда 12-летний школьник Степан (имена героев изменены. – Прим.ред.) обозвал шестилетнего мальчика Игоря девочкой – у того были длинные волосы. Малыш тут же побежал жаловаться матери, после чего разгневанная 39-летняя женщина выследила обидчика сына, схватила его за воротник и ударила кулаком по лицу.

На этом потасовка не закончилась. К разборкам внезапно подключились дети, ставшие свидетелями конфликта. Ребята побежали на подростка, стали толкаться, махать руками, но в итоге досталось маленькому Игорю, за которого они и заступались. Детсадовцу прилетел удар в живот. Кто пнул мальчика - уже не разобраться, но закончилось все госпитализацией.

- После случившегося мама Игоря отвезла его в больницу, где ему диагностировали ушиб передней брюшной стенки и оставили на лечение, - уточнил источник spb.kp.ru.

Пока Игоря осматривали медики, мать пострадавшего школьника Ирина собиралась бежать в полицию и писать заявление на женщину, ударившую ее сына по лицу. Но в итоге мамочки созвонились и урегулировали конфликт.

После драки мамочка, напавшая на мальчика, предъявляла претензии персоналу. Фото: скриншот с камеры видеонаблюдения

- У Степы со здоровьем все в порядке, я не стала писать заявление, так как он на этом настоял. Он не специально обозвал ребенка девочкой - просто перепутал его с девочкой. С мамой того ребенка я пообщалась, она принесла свои извинения. Спасибо всем неравнодушным читателям и вам за беспокойство, - сказала spb.kp.ru Ирина.

Добавим, что СК начал проверку инцидента, несмотря на перемирие матерей. Ирина пока не знает, что говорить следователям и нужно ли вообще возвращаться к исчерпанному конфликту.

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