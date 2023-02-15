В АО «Ростерминалуголь» подвели итоги производственного соревнования и поздравили победителей. Фото: пресс-служба АО «Ростерминалуголь».

На специализированном угольном терминале АО «Ростерминалуголь» подвели итоги традиционного производственного соревнования среди смен на Кубок управляющей компании - ОАО «УГМК». По итогам работы в 2022 году переходящий Кубок победителей достался смене №3 под руководством Петра Кузнецова. С небольшим отставанием от победителей этого года шли призеры прошлого – смена №4. Соперникам не хватило всего 30 баллов до очередной победы.

Фото: пресс-служба АО «Ростерминалуголь».

Поздравления и заслуженные награды сотрудникам вручали на терминале. Каждый работник получил грамоту, памятный сувенир и денежную премию.

–Искренне рад вашей победе! Вы молодцы, что не сдались и снова смогли вернуть себе пальму первенства, – подчеркнул управляющий директор АО «Ростерминалуголь» Артур Седов.

Начальник смены №3 Петр Кузнецов поблагодарил коллег за достойную общую победу, ведь одержать ее было непросто в борьбе с сильным соперником.

– Поздравляю всех работников коллектива! Так держать! – пожелал Петр Владимирович всем сотрудникам предприятия.

Фото: пресс-служба АО «Ростерминалуголь».

Производственные соревнования — давняя добрая традиция, существующая в АО «Ростерминалуголь» с 2013 года. За Кубок победителя в течение года соревнуются коллективы 4-х смен. В состав каждой входят высококвалифицированные представители ключевых профессий — докеры-механизаторы, операторы центрального пульта управления и специализированной техники (вагоноопрокидывателей, стакеров, реклаймеров, судопогрузочных машин), слесари, электромеханики, приемосдатчики груза и другие.

Экспертная комиссия выбирает смену-победителя по ряду показателей: объемы выгрузки угля из вагонов и погрузки на суда, расход электроэнергии, скорость и слаженность работы, отсутствие повреждений механизмов и аварий, строгое соблюдение правил промышленной и пожарной безопасности, трудовой дисциплины.