Банановый дефицит. Поставщики Северо-Запада объяснили, почему из магазинов пропали эквадорские фрукты

В некоторых магазинах города ящики с бананами совсем пусты. Фото: Артем КИЛЬКИН

А вам тоже не показалось? Бананов в магазинах как будто бы стало меньше: где-то фруктовые полки совсем опустели, где-то заполнены еще зелеными гроздьями. Что-то здесь нечисто… Корреспондент spb.kp.ru разбиралась, куда делся сладкий фрукт и долго ли ждать его возвращения.

ВИНОВАТА ПОГОДА

Первым делом мы обратились в Софийскую овощебазу – самому крупному банановому поставщику на Северо-Западе. Туда сотни тонн фрукта поступают из Эквадора, а затем разъезжается по регионам России. На базе признали проблемы с поставкой бананов.

- Сейчас на рынке действительно дефицит из-за задержки грузов. Задержка длилась семь дней в связи с климатическими условиями в Эквадоре. Этого было достаточно для дефицита, поскольку банан приходит только в порт Петербурга и по стране его потребляют в большом количестве, - рассказали фруктовики.

По обычному графику бананы приезжают в порт Петербурга раз в неделю. Весьма пунктуальные фрукты! На овощебазе «Комсомолку» заверили, что уже на следующей неделе грузы будут прибывать в Северную столицу по привычному расписанию.

Минувший год стал для Эквадора самым скудным на фрукты за последнюю трехлетку. Фото: Олег ЗОЛОТО

МИРОВЫЕ ПРОГНОЗЫ

В самом Эквадоре с бананами все не так гладко. По отчетам Acorbanec (Ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора), в прошлом году экспорт фруктов сократился на 12,16%. В Россию ушло 22,31% всего объема бананов, что на 2,17% меньше, чем в позапрошлом году. Почва у проблемы сборная:

- Сокращение экспорта обусловлено разными причинами, в том числе ростом себестоимости продукции, снижением международного спроса, конфликтом между Россией и Украиной, вызвавшим избыток предложения на других рынках, - пояснили в Ассоциации. - А также глобальным инфляционным контекстом, к которым необходимо добавить влияние погодных факторов.

Ассоциация отметила, что минувший год стал для Эквадора самым скудным на фрукты за последнюю трехлетку, и это прямо повлияло на запас бананов в начале 2023 года. Виной тому в большинстве случаев была погода: максимальная температура воздуха не дотягивала до нужных значений и влекла за собой проблемы с недозрелостью фруктов.

В первом квартале 2023 года, прогнозирует Ассоциация, производство бананов весомо снизится. В январе оно упадет на 8,1%, в феврале – на 5,29%, в марте – на 5,53%, в апреле ожидают -4,01% бананов. Словом, легкий фруктовый дефицит грозит нам до середины весны.

КОНКРЕТНО

Средние потребительские цены за килограмм бананов в Петербурге:

Ноябрь 2022 – 89,30 рубля

Декабрь 2022 – 93,46 рубля

Январь 2023 – 97,33 рубля

ЦИФРА

Как менялись цены на бананы по России в январе и феврале? (по данным Росстата)

101,03 рубля на 9 января

100,41 рубля на 16 января

101,61 рубля на 23 января

102,29 рубля на 30 января

102,42 рубля на 6 февраля

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