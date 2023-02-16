Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил объекты «Петербургтеплоэнерго» в Тихвине

Губернатор встретился с генеральным директором компании Еленой Осиной, рассказавшей о деятельности «Петербургтеплоэнерго» в Тихвинском районе. Фото: пресс-служба «Петербургтеплоэнерго».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочего визита в г. Тихвин 15 февраля посетил расположенные в городе объекты «Петербургтеплоэнерго». Губернатор встретился с генеральным директором компании Еленой Осиной, рассказавшей о деятельности «Петербургтеплоэнерго» в Тихвинском районе.

Речь шла о реализации в районе Концессионного соглашения, заключенного в 2015 году между АО «Газпром теплоэнерго» и Администрацией Тихвинского района. По итогам первого этапа Концессии уже реконструировано 6,4 км тепловых сетей из запланированных 40,8 км, в Тихвине построены котельная мощностью 209,6 МВт и Центральный тепловой пункт для теплоснабжения потребителей Старогогорода.

Фото: пресс-служба «Петербургтеплоэнерго».

В настоящее время идет реализация второго этапа соглашения, включающего реконструкцию4 км тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых запланирован до начала следующего отопительного сезона. О ходе работ со строительной площадки в режиме прямого включения по телемосту губернатору доложил представитель подрядной организации «Петербургтеплоэнерго».

Реализация 3-го этапа реконструкции тепловых сетей протяженностью 30 км предусмотрена в 5 очередей в период с 2023 по 2026 годы. В данный момент проводится закупочная процедура для заключения договоров подряда.

Фото: пресс-служба «Петербургтеплоэнерго».

Кроме того, в целях замещения изношенных котельных, работающих на неэффективных видах топлива, «Петербургтеплоэнерго» построит пять автоматизированных газовых источников теплоснабжения мощностью 10,7 МВт на территории Тихвинского района. Основной объем капитальных вложений в эти объекты теплоэнергетики «Петербургтеплоэнерго» осуществляет с использованием собственных средств.

Также губернатору продемонстрировали, как в Тихвине «Петербургтеплоэнерго» развивает систему мониторинга состояния сетей теплоснабжения с помощью акустических датчиков. Использование данной системы позволяет выявлять и устранять дефекты трубопроводов на ранней стадии их возникновения.