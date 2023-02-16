Сами сядут на семь лет: Двоих бывших тюремщиков осудили в Карелии за избиение заключенного

В Карелии осудили тюремщиков, бивших заключенного. Фото: предоставлено "КП-Петербург"

В Карелии приговором завершилось многолетнее дело об избиении заключенного в исправительной колонии. На скамье подсудимых оказались бывший начальник расположенной в Петрозаводске ИК №9 и его заместитель. Обоих экс-тюремщиков обвиняли по статье о превышении полномочий.

- Следствием и судом установлено, что в феврале 2014 года подсудимые,, находясь при исполнении служебных обязанностей, в помещении исправительной колонии нанесли множественные удары руками и ногами осужденному, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Республика Карелия.

Побои могли бы остаться незамеченными, если бы видео избиения с камер наблюдения в колонии не попала бы в Интернет. Разразился громкий скандал. Тюремщики были уволены и попали поду уголовное дело.

По статье им грозило наказание от трех до десяти лет лишения свободы. Суд остановился посередине, назначив каждому из обвиняемых по семь лет заключения. Подсудимые были арестованы в зале суда и теперь сами отправятся в места не столь отдаленные.

Впрочем, приговор еще может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

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