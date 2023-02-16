Жители Нарвской заставы в Петербурге: Почему все забыли, что дома строились в авральных условиях после войны

Людям приходится жить в физически и морально устаревшем жилье. Фото предоставлено жителями Нарвской заставы.

УСЛЫШАЛИ НЕ ВСЕХ

На прошлой неделе в квартале Нарвская застава прошел народный сход, на который собралось около 30 жителей и несколько народных избранников. На встречу пришли депутаты ЗакСа Борис Вишневский («Яблоко»), Павел Крупник («Единая Россия») и Роман Кононенко (КПРФ), депутат МО «Нарвский округ» Виталий Грязнов и градозащитник Олег Мухин. Жители выступили за отмену реновации квартала, а депутаты заверили их в своей поддержке. Однако после этого к журналистам обратилась группа жителей, выступающих за реновацию в Нарвской заставе. По их словам, за красивой картинкой народного единения скрыты реальные условия проживания в квартале.

Реальные условия проживания в квартале Нарвская застава назвать комфортными никак нельзя. Фото предоставлено жителями Нарвской заставы.

- Многие считают, что у нас действительно уютный квартал, дома в основном трехэтажные. Пару лет назад у нескольких из них даже обновили фасады. Однако все забывают или не знают, что строились эти здания после Великой Отечественной войны в авральных условиях, когда не было нормальных стройматериалов. Золу использовали как утеплитель, а цемента в растворе почти нет - некоторые места в стенах можно рукой разрушить. Про плесень и сырость в квартире молчу, - рассказывает жительница квартала Нарвская застава Юлия.

Почему на встрече никто не рассказал, что в ряде домов нет ванных комнат, разрушаются деревянные перекрытия, понять можно - против обновления выступают те жители, которые смогли за свой счет сделать дорогостоящий ремонт в квартирах (при этом все инженерные сети дома остаются старыми и ненадежными, срок их эксплуатации давно истек, и они могут представлять риск для жизни граждан). Остальные жители - а среди них много пенсионеров - остались не услышанными.

Дома в квартале строились после Великой Отечественной войны, когда не было нормальных стройматериалов. Фото предоставлено жителями Нарвской заставы.

- Кажется, жителей, которые «за» реновацию, принципиально нигде не показывают, слова не дают. У нас есть группа в ВКонтакте, но СМИ и градозащитникам мы, видимо, не интересны – думаю, им нужна своя картинка, что кто-то злой хочет снести историческую застройку. Но если все здания в городе признать историческими, то это никак не скажется на уровне жизни петербуржцев, а как раз наоборот будет неминуемо снижаться качество предоставляемых коммунальных услуг. Постоянная борьба за любые интересы, но только не наши! Мы же читали закон о РЗТ (закон о «Развитии застроенных территорий». - Прим. ред.), встречались с оператором программы. Нам подтвердили, что единственным условием для расселения может быть наше письменное согласие. Это не московская программа реновации, где достаточно две трети голосов собственников, чтобы снести дом. У нас должен дать согласие каждый собственник в доме. Если нас захотят переселить за пределы квартала в некомфортное жилье, мы просто не поедем. Так что у нас есть реальный выбор - участвовать или нет в реновации. И не надо нас его лишать, не спросив! - твердо заявляет одна из активных жительниц этой местности Виктория.

В ряде домов нет ванных комнат, разрушаются деревянные перекрытия. Фото предоставлено жителями Нарвской заставы.

ПРАВОВОЙ КАЗУС

В случае Нарвской заставы есть и важный правовой казус: на момент принятия решения о реновации квартала по программе «Развитие застроенных территорий» в 2008 году у него не было статуса исторического. Только в 2009-м администрацией города был принят новый закон о границах объединенных зон охраны, согласно которому всем домам, построенным до 1957 года вне центральных районов, был присвоен статус исторических. В этом законе для домов Нарвской заставы было предусмотрено исключение, предусматривающее комплексную реконструкцию квартала с возможностью демонтажа домов, которые не имеют историко-культурной ценности. То есть по закону запрет на демонтаж отсутствует.

- Нарвская застава - это физически и морально устаревшее жилье, плохо построенный квартал, в котором живут люди. Это не музей, в который раз в год полюбоваться приезжают депутаты и градозащитники. В нем каждый день живут реальные люди. Некоторые из них смогли привести квартиры в порядок собственными силами. Некоторые нет, - добавляет петербуржец Илья, - но изношенные сети и коммуникации, разрушающиеся деревянные перекрытия - общая проблема для всех домов нашего квартала, и ремонт в этом случае никого не спасет.

Жители старых домов годами не могут избавиться от плесени в квартирах. Фото предоставлено жителями Нарвской заставы.

Ситуация интересная. Это физически и морально устаревшее жилье, квартал, где отсутствует минимальная инфраструктура для комфортной жизни и в котором живут люди, выдается градозащитниками чуть ли не за город-сад. Ремонтировать квартиры можно, но это как красить ржавую машину масляной краской - все равно рано или поздно развалится. Как минимум все жители квартала заслуживают право выбора - участвовать или нет в реновации. Условия закона о РЗТ им такой выбор дает.