Как стать директором по счастью: юным айтишникам рассказали о клиентском сервисе Tele2

Tele2 и Академия цифровых технологий Санкт-Петербурга провели лекцию в рамках проекта #НЕСЛОЖНО. Фото: пресс-служба Академии цифровых технологий Санкт-Петербурга.

Tele2 провела лекцию для петербургских школьников о принципах работы клиентского сервиса. Урок стал частью профориентационного проекта #НЕСЛОЖНО Академии цифровых технологий Санкт-Петербурга.

Александр Водовозов, старший менеджер по аналитике показателей клиентского опыта Tele2, прочитал лекцию «Как стать директором по счастью». Эксперт рассказал ребятам о том, какие факторы влияют на выбор потребителя, почему человек отдает предпочтение тем или иным товарам и услугам, а также как применять эти знания для продвижения бренда или использовать в повседневной жизни. На примере крупнейших российских и зарубежных компаний Александр Водовозов объяснил, как происходит оценка удовлетворенности клиентов, и как эти данные использовать для улучшения качества сервиса. Кроме того, школьники узнали, почему Tele2 удалось стать любимым оператором для своих абонентов.

Tele2 и Академия цифровых технологий Санкт-Петербурга провели лекцию в рамках проекта #НЕСЛОЖНО. На этой образовательной площадке проходят бесплатные профориентационные мероприятия для детей: лекции, семинары, мастер-классы, экскурсии в профильные вузы и на предприятия, а также хакатоны. Организаторы стремятся помочь школьникам узнать больше о современных технологиях и определиться с будущей профессией. В текущем учебном году оператор выступил куратором трека «Информационные технологии».

Фото: пресс-служба Академии цифровых технологий Санкт-Петербурга.

Александр Водовозов, старший менеджер по аналитике показателей клиентского опыта Tele2:

«Клиентский сервис Tele2 неоднократно побеждал на профильных международных и российских конкурсах. То как мы взаимодействуем с человеком в конечном итоге определяет, останется ли он с нами, порекомендует ли он нас близким. Реальная помощь, эмпатия и вовлеченность – принципы работы службы личной поддержки Tele2. Наши сотрудники готовы помочь клиенту в различных жизненных ситуациях, даже если это выходит за рамки услуг связи. Уверен, что опыт нашей компании будет полезен школьникам в учебе и в обычном общении, а также в целом поможет определиться с выбором будущей профессии».

В 2022 году Tele2 победила в двух номинациях на конкурсе СХ WORLD AWARDS. Международная профессиональная премия вручается за успешные проекты и инновации в индустрии клиентского опыта. Оператор получил высшие награды за датацентричный подход в обслуживании и фокус на человеческих потребностях клиента.

ГБНОУ «Академия цифровых технологий» – современное образовательное пространство, в котором петербургские школьники могут овладевать инженерными и рабочими специальностями в сфере IT, робототехники, технологий цифрового производства, журналистики и экономики. В сентябре 2022 года Tele2 заключила соглашение о сотрудничестве с Академией. Партнеры организовали тематические лекции и экскурсию в рамках проекта #НЕСЛОЖНО, открыли серию уроков «Цифрового просвещения» совместно с Правительством Санкт-Петербурга, провели кейс-турнир по теме цифровых сервисов в телекоме. До конца учебного года запланированы новые лекции и уроки, хакатон и другие образовательные инициативы, которые помогут учащимся в выборе будущей профессии.

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