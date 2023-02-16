Более 175 000 газет и журналов доставят почтальоны жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Фото: пресс-служба УФПС.

С января по июнь 2023 г. жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области получат 175600 подписных печатных изданий. 70% подписной периодики составляют газеты, остальная пресса — журналы.

40% от общего подписного тиража на первое полугодие 2023 г. выписали жители Ленинградской области. По объёму выписных изданий на первое полугодие 2023 г. самыми читающими стали жители Лужского района Ленинградской области, а также Подпорожского и Лодейнопольского районов. Также активные подписчики проживают в Кировском и Московском районах Санкт-Петербурга и в Кронштадте.

Лидирующие позиции среди подписных изданий занимают еженедельные газеты Вести, Санкт-Петербургские ведомости, Аргументы и факты, а также районные — Лужская правда, Гатчинская правда, Тосненский вестник, Красная звезда. Большой популярностью пользуются газеты и журналы о здоровье, ведении домашнего хозяйства и воспитании детей.