Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 февраля 2023 13:30

Победить себя и подать пример другим: в Петербурге покажут премьеру благотворительного песочного спектакля «Александр Невский»

Зрителей ждет удивительный рассказ об одном из главных национальных героев страны
Иван МАЛЬКОВ
Зрителей ждет удивительный рассказ об одном из главных национальных героев страны. Фото предоставил организатор.

Зрителей ждет удивительный рассказ об одном из главных национальных героев страны. Фото предоставил организатор.

Русская земля помнит своих героев! 23 февраля в культурном пространстве «Дача Шаляпина» покажут премьеру благотворительного песочного спектакля «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». Событие организовал благотворительный фонд «Дети земли русской» при поддержке генерального спонсора - фармацевтического концерна «ЭСКОМ».

Зрителей ждет удивительный рассказ об одном из главных национальных героев нашей родины - Александре Ярославиче Невском. Талантливый полководец, политик и дипломат, он ни разу не терпел поражение в бою. Кроме того, ему удавалось поддерживать мир с самым грозным и опасным врагом Руси - Золотой ордой. Однако, все это время, великий князь бился не только с внешними недругами, но и со своими внутренними демонами. Ведь не зря говорится: «тот, кто победит самого себя, сможет и врагов одолеть, и друзьям пример подать».

Руками мастера песочной анимации и настоящей волшебницы Веры Лекомцевой, вся эта буря эмоций будет рисоваться перед публикой живой картиной. А в это время глубокий голос сказительницы расскажет историю давно минувших дней. Дополнит действо магия скрипок камерного оркестра, сопровождающего представление.

В конце спектакля юных зрителей ждет сладкий фуршет, который входит в стоимость билета.

Благотворительный фонд «Дети земли русской» продвигает заботу и ответственное отношение к будущему России, а также к детям из детских домов. Организация воспитывает в ребятах любовь родине и создает для них условия для развития, роста и адаптации во внешнем мире после взросления.

Постановка «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» одновременно нацелена на воспитанников детских домов и детей из семей. Она позволит «стереть» границу социального неравенства и создать для всех атмосферу общего важного праздника. Важно отметить, что все деньги от продажи билетов пойдут на работу фонда по помощи подопечным из детских домов.

КОНКРЕТНО

Где: Культурное пространство «Дача Шаляпина», проспект Тореза 8

Начало: 17:00

Продолжительность: 40 минут + фуршет.

Приобрести билет на спектакль можно, сделав пожертвование по ссылке.

Необходимо в форме пожертвования, расположенной ниже, после оплаты выбрать пункт «Другое» и в комментарии указать «На спектакль».

1 взрослый – 1000 руб.

1 детский – 1300 руб.

Получить дополнительную информацию можно по телефону 8-931-279-95-86 или на сайте организатора.

БИЗНЕС-ПРЕСС