Победить себя и подать пример другим: в Петербурге покажут премьеру благотворительного песочного спектакля «Александр Невский»

Зрителей ждет удивительный рассказ об одном из главных национальных героев страны. Фото предоставил организатор.

Русская земля помнит своих героев! 23 февраля в культурном пространстве «Дача Шаляпина» покажут премьеру благотворительного песочного спектакля «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». Событие организовал благотворительный фонд «Дети земли русской» при поддержке генерального спонсора - фармацевтического концерна «ЭСКОМ».

Зрителей ждет удивительный рассказ об одном из главных национальных героев нашей родины - Александре Ярославиче Невском. Талантливый полководец, политик и дипломат, он ни разу не терпел поражение в бою. Кроме того, ему удавалось поддерживать мир с самым грозным и опасным врагом Руси - Золотой ордой. Однако, все это время, великий князь бился не только с внешними недругами, но и со своими внутренними демонами. Ведь не зря говорится: «тот, кто победит самого себя, сможет и врагов одолеть, и друзьям пример подать».

Руками мастера песочной анимации и настоящей волшебницы Веры Лекомцевой, вся эта буря эмоций будет рисоваться перед публикой живой картиной. А в это время глубокий голос сказительницы расскажет историю давно минувших дней. Дополнит действо магия скрипок камерного оркестра, сопровождающего представление.

В конце спектакля юных зрителей ждет сладкий фуршет, который входит в стоимость билета.

Благотворительный фонд «Дети земли русской» продвигает заботу и ответственное отношение к будущему России, а также к детям из детских домов. Организация воспитывает в ребятах любовь родине и создает для них условия для развития, роста и адаптации во внешнем мире после взросления.

Постановка «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» одновременно нацелена на воспитанников детских домов и детей из семей. Она позволит «стереть» границу социального неравенства и создать для всех атмосферу общего важного праздника. Важно отметить, что все деньги от продажи билетов пойдут на работу фонда по помощи подопечным из детских домов.

КОНКРЕТНО

Где: Культурное пространство «Дача Шаляпина», проспект Тореза 8

Начало: 17:00

Продолжительность: 40 минут + фуршет.

Приобрести билет на спектакль можно, сделав пожертвование по ссылке.

Необходимо в форме пожертвования, расположенной ниже, после оплаты выбрать пункт «Другое» и в комментарии указать «На спектакль».

1 взрослый – 1000 руб.

1 детский – 1300 руб.

Получить дополнительную информацию можно по телефону 8-931-279-95-86 или на сайте организатора.