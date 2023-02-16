«Пять часов рассказывал суду, как любил жену». Муж расчлененной в Германии петербурженки свалил убийство на престарелую мать

В Германии у Кати осталась дочь, которую забрали органы опеки ФОТО: соцсети

В Германии продолжаются суды по делу убитой 32-летней петербуженки Екатерины Бауманн, чье тело в марте 2022 года нашли расчлененным в чемодане на берегу местной реки Везер. Вскоре по подозрению в убийстве задержали ее мужа Карла (имя изменено, - прим.Ред.). Сейчас он находится на скамье подсудимых, но свою вину так и не признал. Более того, на одном из заседаний в убийстве Кати призналась мать Вальтера. Немка рассказала следователям, где искать еще одну часть тела женщины. Там правоохранители и нашли бедро убитой. Только вот свекровь до сих пор не задержали, но на последнем заседании, которое прошло 16 февраля, Карл поддержал ее версию.

- Суд шел два дня. В первый Карл зачитывал часов пять свои мемуары, в которых рассказывал, как он любил и до сих пор любит Катю. Теперь заявил, что убила ее все-таки мать. Видимо, они пытаются гнуть именно эту линию. Свекрови уже примерно 65-66 лет, поэтому, наверное, она берет вину сына на себя. В свидетельских показаниях есть рассказ ее подруги. Его мать говорила ей, что хочет взять все на себя, но боится, что никто не поверит, будто она сама смогла вытащить из дома и довезти до моста 70-килограммовый чемодан, - рассказала spb.kp.ru мать Кати Светлана Болгова.

В убийстве девушки уже призналась ее свекровь ФОТО: соцсети

В итоге и сам мужчина, и его мать заявили, что убила именно она, а уже расчленять и прятать тело помогал он. Только вот это никак не вяжется с экспертизами, предоставленными суду. В них указано, что женщина не могла находиться в доме в момент убийства. Она появилась там только через несколько часов. Во всем этом суду еще предстоит разобраться, пока заседания расписаны до марта, но их может быть и больше.

Уже на следующее заседание Светлана поедет сама. Заодно женщина хотела встретиться и с 5-летней внучкой, которую после случившегося забрали органы опеки. Когда при помощи консульства Германии виза уже была оформлена, от опеки женщине пришел полный запрет на общение с внучкой.

Мужа Кати задержали вскоре после того, как нашли ее тело ФОТО: соцсети

- За весь год я виделась с ней лишь раз. Еще один раз мы разговаривали по телефону. Она кричала: "Бабушка, привет! Я соскучилась, приезжай". Мне обещали еще две встречи, для этого я и оформляла визу, но в итоге общение запретили. Якобы русский язык и контакт с родными нарушают психику ребенка. При этом в материалах уголовного дела указано, что те бабушка с дедушкой с ней виделись. Получается, что можно убить мать ребенка и дальше общаться, не травмируя психику?! - возмущается Светлана.

Сейчас бабушка даже не знает, где находится ее внучка. Надежды на то, что они еще раз встретятся, уже практически не остается.

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