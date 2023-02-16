Сделать карьеру и изменить город к лучшему: петербуржцев приглашают в Молодежную коллегию

Петербуржцев приглашают в Молодежную коллегию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Молодежная коллегия Санкт-Петербурга – это коллегиальный совещательный орган при губернаторе города. Коллегию создали в целях разработки предложений я по вопросам взаимодействия молодежи с исполнительными органами государственной власти Северной столицы. И для того, чтобы молодежь активно могла участвовать в общественно-политическом и социально-экономическом развитии города.

Первый состав коллегии был утвержден губернатором Петербурга в 2013 году. А в 2023-м стартовал конкурсный отбор в 5 созыв Молодежной коллегии. Прием заявок для участия в конкурсном отборе продлится до 17 марта, а членами совещательного органа могут стать петербуржцы в возрасте от 16 до 35 лeт.

- Для нас очень важно, чтобы в состав коллегии вошли амбициозные и неравнодушные молодые люди, которые могли бы доносить идеи и интересы молодежи до уровня высшего руководства города, - говорит председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Богдан Заставный.

- Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВЫБЕРУТ ЛУЧШИХ

Чтобы стать членом Молодежной коллегии, претенденты должны пройти два этапа отбора. Первый - тестирование на определение уровня знаний в различных сферах. Второй - деловая игра, итогом которой станет формирование предложений кандидатов по развитию социально значимой деятельности в Петербурге.

- В итоге в 5 созыв войдут 10 самых инициативных и талантливых петербуржцев, которые займутся реализацией молодежных проектов и идей вместе с органами государственной власти города. Они сами определят профильные направления в социально-экономическом развитии нашего региона, по которым им предстоит работать в течение созыва. Это может быть сфера образования, транспорта, волонтерства и так далее, - добавил Богдан Заставный.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Деятельность Молодежной коллегии строится по трем основным блокам . "Проектный" блок предполагает разработку и реализацию отраслевых проектов. "Экспертно-аналитический" - разработку предложений по изменению нормативных правовых актов, проведение совместных заседаний с представителями органов власти, подготовку докладов и аналитических записок. Блок "Кадровый" помогает в организации стажировок и трудоустройству молодежи, а также знакомит молодежь с работой исполнительных органов госвласти.

- Подобные молодежные организации решают сразу несколько задач: это поддержка молодых людей, обладающих лидерскими качествами, вовлечение молодежи в политическую и социально-экономическую деятельность региона, обеспечение эффективного сотрудничества молодежи и исполнительных органов власти, - говорит исполняющий обязанности председателя молодежного правительства Ленинградской области, директор АНО «Центр профессионального развития педагогов среднего профессионального образования», кандидат филологических наук Наталья Романова. - Например, в молодежном правительстве Ленобласти молодые люди работают над проектами, как самостоятельно, так и в группах. У каждого участника есть возможность получить индивидуального наставника из органов исполнительной власти Северной Столицы.

- Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Работа в Молодежной коллегии - эффективный инструмент для самореализации и профессионального развития молодых людей. Это уникальный опыт взаимодействия как внутри команды, так и с внешними партнерами.

- Это отличный социальный лифт для молодых людей. Чем раньше ты начинаешь заниматься общественной деятельностью, тем быстрее понимаешь свои возможности для самореализации и карьерного роста. Лично мне работа в молодежной коллегии помогла приобрести практический опыт, дала возможность познакомиться с единомышленниками и завести полезные знакомства, - говорит член Молодежной коллегии Санкт-Петербурга 4 созыва, советник председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями (на общественных началах), руководитель комиссии по культурно-массовой и спортивной деятельности Молодежного парламента Санкт-Петербурга Никита Кванталиани.

Может сложиться мнение, что молодежная коллегия помогает реализовать себя исключительно в органах исполнительной власти. На самом деле это не так. Коллегия - это скорее некая платформа , которая собирает во многом выдающихся сложившихся молодых людей, которые хотят делать мир вокруг себя лучше.

НА ЗАМЕТКУ

Какие документы нужно предоставить кандидатам в Молодежную коллегию для участия в конкурсном отборе:

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

- заявление на участие в конкурсном отборе

- копия документа об образовании либо справка с места учебы или работы

- характеристика с места работы или учебы

- заполненная и подписанная анкета

- согласие на обработку персональных данных

- презентационный видеоролик-эссе кандидата.