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Общество16 февраля 2023 17:31

Первые после пандемии туристы из Китая приедут 25 февраля в Петербург

Организованная группа из 34 человек посетит Москву и Санкт-Петербург
Анастасия НУРАДИЛОВА
Туристы из Китая приедут в Петербург 25 февраля

Туристы из Китая приедут в Петербург 25 февраля

Организованная группа туристов из Китая приедет в Петербург впервые после пандемии коронавируса. Жители Гуанчжоу сначала посетят Москву, а потом доберутся до Северной столицы. Первый город запланирован на 23 февраля, а в городе на Неве жители Поднебесной планируют побывать 25 февраля.

- В столице для китайских туристов проведут экскурсию по Кремлю. Запланировано посещение балета в Кремлевском дворце съездов. После этого туристы отправятся в Петербург на «Сапсане». Там они проведут два дня, - пишет РИА Новости со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Леонида Флита.

Туристы из Китая очень хотели посетить Россию. За два дня набралась полная группа – 34 человека. На каждого из них оформлены визы, стоимость каждой из которых составляет 150 долларов.

Напомним, в 2021 году из-за пандемии коронавируса было приостановлено соглашение между Россией и КНР о безвизовых групповых поездках. Их пока не возобновили.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ