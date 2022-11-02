Смольный вернулся к идее ввести курортный сбор в Петербурге

В Петербурге все же могут ввести курортный сбор с туристов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге все же может появиться курортный сбор. Идея, которая витает в Смольном уже около семи лет, близка к реализации. По крайне мере, на это надеется вице-губернатор Алексей Корабельников.

- Санкт-Петербург на протяжении нескольких лет вел активную работу для получения права устанавливать курортный (туристский) сбор. Очень надеюсь на скорейшее внесение соответствующих изменений в законодательство, - написал Корабельников в своем телеграм-канале.

Способствовать этому должно поручение президента России. Оно дает старт подготовке федерального законопроекта, в котором прописано право регионам самим вводить курортный сбор.

Сейчас механизм сбора в качестве эксперимента работает только в четырех субъектах страны: Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму. Но власти последнего в феврале 2022 года обнулили сбор, ссылаясь на неподходящую социально-экономическую обстановку.

Тем не менее, по словам Корабельникова, который еще летом говорил, что пока условия в Петербурге «не те», сейчас в Смольном положительно оценивают опыт этих регионов и намерены ввести сбор.

- Это позволит профинансировать сохранение исторического центра Петербурга и модернизацию туристической инфраструктуры, - отметил вице-губернатор.

Напомним, что размер курортного (гостиничного) сбора составляет около трех процентов от стоимости суточного проживания туриста. Сейчас по закону он не превышает 100 рублей в сутки.

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