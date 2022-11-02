«Золотая маска» приехала в Петербург. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Гастроли фестиваля "Золотая маска" пройдут в Петербурге со 2 по 27 ноября. Заядлых театралов и просто желающих приобщиться к театральному искусству ждут постановки в исполнении трупп ведущих российских театров и экспериментальных площадок. Генеральным партнером проекта по традиции стал Сбер, сообщает piter.tv.

Фестиваль откроет "Вечер современной хореографии" в постановке труппы Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. На основной сцене Александринского театра покажут спектакли "Маленькая смерть", Autodance и Kaash, основанный на мотивах классического индийского танца.

- Нам кажется, что классический репертуар в Петербурге есть. А современная хореография – это большая редкость. И такой балет, который создан и есть в театре Станиславского и Немировича-Данченко – это большая-большая редкость, жемчужина в короне того, что существует сегодня в современном балете. Это нужно сохранять, и поддерживать, развивать, холить и лелеять, - говорит генеральный директор фестиваля "Золотая маска" Мария Ревякина

Генеральным партнером фестиваля стал Сбер. Банк ежегодно оказывает поддержку ведущим российским театрам, музеям, а также принимает участие в создании культурных продуктов и реставрации исторических памятников.

- Несмотря ни на какие внешние обстоятельства, люди получают в театре большой спектр эмоций, и замечательные режиссеры, которые ежегодно показывают нам свои новые подходы, новые творческие мысли – все это еще больше привлекает людей, - считает директор управления маркетинга и коммуникаций Северо-Западного банка СберБанка Марина Андреева.

Фестиваль "Золотая маска" проходит в Санкт-Петербурге уже в 12-й раз. 23 и 24 ноября на Основной сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова представят спектакль "Костик" по мотивам чеховской "Чайки". А заключительной частью программы станет аудиальный перфоманс, посвященный феномену славянского фольклора от Новосибирской лаборатории современного искусства.