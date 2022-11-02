Более 1,2 млн нарушений ПДД зафиксировали комплексы фотовидеофиксации в Петербурге в октябре

Более 1,2 млн нарушений ПДД зафиксировали комплексы фотовидеофиксации в Санкт-Петербурге в октябре Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге подвели итоги работы комплексов фотовидеофиксации за октябрь. Лишь за один месяц было зафиксировано свыше 1,2 миллионов нарушений правил дорожного движения. В основном комплексы ловят гонщиков, которые, несмотря на запреты, превышают скорость. Об этом 2 ноября 2022 года рассказали в Смольном.

- Порядка 1,1 миллиона нарушений - это превышение скорости. Еще свыше 29 тысяч нарушений - проезд на красный свет светофора, 10 тысяч - езда по обочине, 8 тысяч - движение либо остановка на полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств, - рассказали в городской администрации.

Сейчас в Петербурге работают более 900 таких комплексов, в том числе 44 передвижных, которые каждый день курсируют по города в особо аварийных местах.

В ГИБДД отмечают, что наличие таких комплексов приносит свои плоды. Только с начала года количество ДТП снизилось на 16,4 процентов, а смертность при авариях на 38,6 процентов.

Напомним, что информация с комплексов поступает в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД. Все материалы просматриваются и нарушителям высылают штрафы.