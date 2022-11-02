Шесть станций метро в Петербурге уйдут на реконструкцию после 2024 года

В ремонтный список вошли четыре станции с красной ветки и две с синей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В проект бюджета Петербурга на 2022-2024 годы вошли сотни необходимых городу работ. Строительство соцобъектов и жилых домов, дорог, развязок, инфраструктуры метрополитена. А еще – реконструкция некоторых станций подземки. Такие строки в разделе Адресной инвестиционной программе (АИП) обнаружила «Комсомолка», пока изучала документ.

В списке АИП значатся сразу шесть станций, четыре из которых сосредоточены на красной ветке и идут практически друг за другом. Масштабное обновление, а точнее «полная замена эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля» ждут «Кировский завод», «Нарвскую», «Балтийскую» и первый вестибюль «Площади Восстания» (тот, что выходит на угол Невского проспекта и улицы Восстания). Точно такие же работы пройдут на «Петроградской» и «Московских воротах».

Как разъяснили «КП» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, закрывать все шесть станций до 2024 года никто не собирается. До этого времени комитет будет заниматься только проектно-изыскательными работами.

- В проект бюджета внесена АИП на разработку проектной документации. Физически в реконструкции сейчас только «Чернышевская», до 2024 года ни одна станция не будет уходить на крупный ремонт. Но до 2024 года мы должны разработать документацию по будущей реконструкции упомянутых шести станций, - уточнили в КРТИ.

Станции начнут потихоньку закрываться с 2025 года, а то и позднее. Последовательность их ремонтных «отпусков» будут утверждать отдельно, чтобы несколько станций не стали недоступными для пассажиров одновременно. В комитете напомнили, что действуют по плану самой подземки – там определяют, нуждается ли конкретная станция в обновлении, а затем дают КРТИ соответствующее задание.

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