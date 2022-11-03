Почасовые запреты парковки во дворах домов могут ввести в Петербурге во время зимней уборки снега

Очистка дворов и платных парковок от снега - пока самая трудная задача для профильных властей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург готов к зиме на 90 процентов, но проблемы с уборкой снега у города могут остаться. Такой прогноз на ближайшую зиму дали профильные чиновники – глава жилкомитета Олег Зотов и председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко. Обсуждения на площадке Общественной палаты Петербурга послушала «Комсомолка».

- Город к зиме готов, но значит ли это, что проблем не будет и все будет гладко и хорошо? Наверное, нет. Сложности будут возникать. Хотя нам удалось добиться многого, - признал Олег Зотов и напомнил, что уже в сентябре коммунальщики и управляйки закончили ремонт кровель, фасадов и инженерных систем в многоквартирных домах.

Опыт с уборкой снега прошлой зимой власти пересмотрели и в новый снежный сезон обещают заступить с большими изменениями. Прежде всего – с самой масштабной в истории города закупкой техники. К снегопадам сюда приедет 1185 единица техники за 4,5 млрд рублей. Сейчас в распоряжении подрядчиков – меньше 600 единиц техники, многие из которых уже плохо заводятся на морозе.

Вторым шагом к успешной уборке стал новый подход к оплате труда. В этом году на внутриквартальную уборку выделили сразу 10, а не 3 млрд рублей, отчитался Зотов. Это позволило хорошенько поднять зарплаты зимним трудягам: дворники станут получать от 40 тысяч рублей, трактористы-механизаторы – от 70 тысяч рублей. А вдобавок еще и временное жилье в доходных домах и курсы повышения квалификации.

1185 новых тракторов и погрузчиков выйдут на улицы Петербурга грядущей зимой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С третьим шагом выступил уже Василий Пониделко. Он пообещал «активнее работать с солью» во время температурных качелей.

- Наша задача – оперативно освобождать проезды и убирать скользкость. Прошлая зима была не аномальной, но из-за температурных качелей наст превратился в наледь, - напомнил чиновник.

Пониделко заверил, что трактора, погрузчики, пылесосы и цистерны с песко-соляной смесью уже стоят в ожидании первого снега.

С проблемой очистки парковок власти тоже пообещали бороться. Комблаг вместе с комитетом по транспорту решает вопросы по адресной установке знаков с часами, в которые должна приехать техника для уборки. В спальных районах эта процедура движется со скрипом – слишком много машин в крошечных дворах. Ведомства составили также тепловую карту запаркованности районов, на которую будут опираться при составлении маршрутов движения техники и дворников. К особенно загруженным автомобилями локациям найдут свой подход. Еще один новый способ очистки запаркованных дворов пока разрабатывается, но глава жилкомитета рассказал его суть.

- Мы разработали проект постановления о внесении изменений в правила благоустройства. Предложили дворовые разметки, на которые нужно будет ставить автомобили. Предложили требования размещения авто для проезда спецтехники, чтобы трактор мог завернуть во двор и не задеть стоящие на углу машины. В общем, не ставить машина ближе, чем на три метра к изгибу внутриквартального проезда. Главное, что мы предлагаем – предоставить районным администрациям право определять небольшие периоды времени, когда парковка в каждом дворе будет запрещена, - объяснил Зотов.

Дома на улице Пестеля попали под эксперимент с греющей лентой и подключенным к канализации водостоками. Новинка обещает предотвратить замерзание растаявшей воды на тротуарах Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам чиновника, такие периоды будут назначаться не чаще раза в неделю и максимум на четыре часа. В это время техника очистит опустевший двор. Проект пока не принят, лишь проходит общественное обсуждение, но власти на него надеются.

Проблему с заваленными снегом и льдом кровлями планируют решить греющими лентами. До 2022 года ими обвили 120 домов, в этом году обогрели крыши еще 170 домов. В первую очередь, тех, что могут угрожать падением наледи с причинением ущерба. А в домах на улице Пестеля в центре города запустили особый пилотный проект – лентой обнесли кровлю по периметру и подключили водостоки к канализации. Чтобы тающая вода не образовывала глыбы на тротуаре, а попадала сразу в ливневки.

- Производство этих греющих систем – российское. В течение зимы понаблюдаем, как работают эти технические решения. Хотелось бы обогреть сразу все дома - это выгодно. За год мы сможем отбить стоимость установки этих систем: многократная чистка крыши стоит дороже. Если нас поддержат местные жители, то греющую ленту запустят повсеместно, - отметил Олег Зотов.

В ТЕМУ

Жилой комитет отвечает за внутридворовые территории и многоквартирные дома. Комитет по благоустройству – за улицы, магистрали, тротуары вдоль дорог, сады, парки и скверы.

Днем чистят дворы, ночью убирают дороги.

Если снежный слой составляет до 15 см в высоту, его обязаны вывезти за 9 дней. Если он выше 15 см – за 20 дней.

КОНКРЕТНО

Зимой Петербург обслужат:

1185 новых единиц техники;

11 снегоплавильных пунктов Водоканала;

46 пунктов временного складирования снега;

7 дорожных предприятий;

15 садово-парковых предприятий.