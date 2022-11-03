Проект СПбГУПТД «Мисс Университет» вводит тренды для конкурсов красоты. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Вчера в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна состоялся финал вузовского проекта «Мисс Университет 2022». Мероприятие, прошедшее под девизом «Природа красоты», в очередной раз вызвало фурор среди организаторов конкурсов талантов и изящества на территории России. Напомним, в прошлом сезоне на «Мисс университет 2021» было презентовано цифровое дефиле, представленное в совершенно новом для event-индустриипрочтении. В этом году лейтмотивом конкурсных представлений стала демонстрация природной красоты участниц через любовь к русским традициям, музыке и родному краю.

- В этом сезоне мы решили сломать все имеющиеся стереотипы о модных показах. Наши участницы проходят по подиуму под русские народные песни, стилизованные современными ритмами. Образы девушек дополняют платки – косынки, что подчеркивает их натуральную красоту, искреннюю улыбку, переносит зрителя к истокам и погружает в атмосферу нашей самобытной культуры. Все эти моменты мы представляем через современную интерпретацию, чтобы наш посыл дошел до всех: от мала до велика, был понятен и интересен, - комментирует начальник управления по развитию студенческих инициатив СПбГУПТД Денис Асиновский.

Уникальные платки-косынки созданы выпускницей Университета промышленных технологий и дизайна Полиной Андреевой. Уже давно вдохновленная формой и красотой куполов храма Василия Блаженного девушка создает узоры по его мотивам, которые впоследствии печатаются на ткани. Так создаются ее коллекции платков с авторскими принтами. Фотографии участниц конкурса в этих образах стали украшением календаря, который будет долгое время напоминать о многонациональной культуре России.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Выступая перед зрителями с самопрезентацией, которая является одним из конкурсных этапов, девушки рассказывали про свой родной край: Мирный (Якутия), Экибастуз (Казахстан), Сертолово и Тосно (Ленинградская область), Симферополь (Крым), Красноярск (Восточная Сибирь), Самара (Среднее Поволжье России), Сыктывкар (Республика Коми), Комсомольск на Амуре (Хабаровский край).

Финал конкурса, разумеется, не мог пройти без творческого самовыражения участниц. Девушки представили номера в жанрах: вокал, хореография и оригинальный жанр, тем самым смогли проявить себя и доказать, что красота кроется не только во внешнем совершенстве, но, прежде всего, во внутреннем содержании.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Из 150 участниц 11 девушек успешно преодолели все этапы отбора на пути к заветному титулу. Конкурс вырос и до регионального масштаба: в состязании теперь принимают участие не только студентки СПбГУПТД, а также конкурсантки из других вузов Петербурга.

Титул «Мисс Университет» завоевала Алина Наумова (СПбГУПТД);

1-ая вице Мисс - Кристина Данилова (СПбГУПТД);

2-ая вице Мисс - Александра Шаталова (СПбГУПТД);

Мисс Признание - Шамбина Дарья (СПБГИК);

Приз зрительских симпатий - Виктория Булахова (РАНХиГС).