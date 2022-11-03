Работа юной художницы из Петербурга выставлена в Третьяковской галерее. Фото: пресс-служба МТС.

Ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов МТС подвела итоги федерального этапа творческого конкурса «Третьяковская галерея-online», проводимого в рамках всероссийского благотворительного проекта «Поколение М». Работа юной петербурженки Марианны Фараоновой вошла в цифровую ботаническую библиотеку, которая представлена в Третьяковской галерее в Москве.

Рисунок нежных цветов зубянки железистой в исполнении Марианны Фараоновой покорил искусствоведов и художников, вошедших в состав жюри. Всего победителями конкурса «Поколение М: Третьяковская галерея-online» стали 17 ребят их 16 регионов России. Работы талантливых школьников стали основой ботанической библиотеки России, которая в мультимедийном формате представлена к ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» в Третьяковской галерее 4 ноября.

Фото: пресс-служба МТС.

- О проекте "Поколение М" узнала через педагога в творческом коллективе. Лет 5 я точно уже рисую, но определенно сказать не могу. Помню только, что мои подруги в школе рисовали довольно много, и мне хотелось также. Тогда мама нашла занятия в Доме Детского Творчества. С этого все и началось. Сейчас рисование для меня нечто - большее, чем обычное хобби. Оно доставляет мне большое удовольствие, и это является главной мотивацией. В свободное время стараюсь больше рисовать, изучать интересные для меня темы, если возможно – слушать по ним лекции, - рассказывает Марианна Фараонова.

Фото: пресс-служба МТС.

Совместный конкурс МТС и Третьяковской галереи проходил на сайте «Поколение М». Для участия необходимо было создать один или несколько рисунков цветов, трав и других растений, и загрузить фото или скан работы на сайт «Поколения М». Чтобы получить более полное представление о жанре ботанической иллюстрации, юные живописцы обучались художественному мастерству с помощью размещенных на сайте «Поколения М» видеоуроков.