Сбер: каждая четвертая сделка с недвижимостью на Северо-Западе проходит без использования кредитных средств. Фото: freepik.com.

С начала года в СЗФО доля сделок в Сбербанке по покупке жилья за собственные средства, без оформления ипотеки, составила 25 процентов от общего числа договоров. В Санкт-Петербурге цифра выше – 32 процента. Такую статистику озвучил ДомКлик от Сбера.

Рост популярности проведения сделок без ипотеки стал возможным благодаря сервисам безопасных расчётов и электронной регистрации от Домклик. А широкая сеть офисов Сбера позволяет комфортно проводить сделки как с участием кредитных средств, так и за собственные средства.

В октябре 2022 года 70 процентов неипотечных сделок в Сберена Северо-Западе прошли с использованием сервиса электронной регистрации и почти половина – с сервисом безопасных расчётов.

СПРАВКА

Для оформления сделки без ипотеки клиент может самостоятельно записаться в отделение банка онлайн. Для этого нужно зайти в раздел «Сделка за свои средства» в личном кабинете Домклик и выбрать подходящий офис, дату и время.

При покупке недвижимости клиенту нужно передать деньги продавцу. Поможет в этом «Сервис безопасных расчётов» Домклик, который гарантирует сохранность денег и позволяет рассчитаться за недвижимость без дополнительных визитов в офис банка. Банк переведёт деньги продавцу только после того, как покупатель получит права на жильё.

По закону сделку купли-продажи нужно зарегистрировать в Росреестре. «Сервис электронной регистрации» Домклик ускорит процедуру регистрации и позволит зарегистрировать жилье без посещения МФЦ или Росреестра, причём процесс клиент сможет отслеживать онлайн в личном кабинете Домклик. После регистрации документы из Росреестра автоматически придут всем участникам сделки по электронной почте.