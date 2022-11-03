Накануне Дня народного единства в Петербурге завершится сезон «Поющих мостов»

В ночь с 3 на 4 ноября в 01.10 состоится закрытие сезона «Поющих мостов». Фото предоставлено организаторами

В ночь с 3 на 4 ноября в 01.10 состоится закрытие сезона «Поющих мостов»: последний раз в этом году Дворцовый мост будет разведен под классическую музыку, а на разведенном полотне моста появится лазерная проекция, посвященная 105-летию легендарной городской газеты «Вечерний Санкт-Петербург».

- Акция во время закрытия «Поющих мостов» станет завершит серию мероприятий к 105-летию «Вечернего Санкт-Петербурга». Тематическая проекция отразит историю издания и станет своеобразным продолжением рестроспективной выставки. Кроме того, акция состоится накануне ноябрьских праздников: таким образом, мы хотим дополнительно обратить внимание горожан на возможность в длинные ноябрьские выходные посетить выставку у Гостиного двора, которая работает до 7 ноября, - подчеркнул издатель газеты «Вечерний Санкт-Петербург» Кирилл Смирнов.

Стоит напомнить, что к 105-летию «Вечернего Санкт-Петербурга» пространство на Невском проспекте у Гостиного двора на три недели превращено в читальный зал под открытым небом: на двухметровых стендах жители и гости Северной столицы могут увидеть репринты вечерних газет, в том числе дореволюционных.

В свою очередь, 17 октября газета отметила 105-летний юбилей: именно в этот день в 1917 году вышел первый номер газеты «Рабочий и солдат», от которой свою историю вели предшественники современной «Вечерки» - газеты «Вечерний Ленинград» и «Вечерний Петербург».

- Юбилей газеты совпал с новым этапом развития, перезапуском. Теперь это «Вечерний Санкт-Петербург». Надеюсь, что редакции издания удастся приумножить и развить все достижения своих предшественников и жители нашего города будут продолжать искренне любить это издание, – говорит председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Петербурга Владимир Рябовол.