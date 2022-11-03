«СПб Реновация» вошла в топ-3 застройщиков

Всего за время реализации программы расселили более 700 семей и снесли 94 ветхих здания. Фото: Олег ЗОЛОТО

Портал Dataflat.ru подсчитал выручку петербургских застройщиков за девять месяцев года. Впервые в топ вошла «СПб Реновация», которая реализует программу «Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге».

За первые три квартала компания продала 2071 квартиру, выручив 13 миллиардов рублей. За тот же период прошлого года реализовали 912 квартир на 5,3 миллиарда рублей. Суммарная площадь проданной недвижимости увеличилась с 35, 7 до 75,4 тысячи квадратных метров.

У «СПб Реновации» проекты начаты в восьми кварталах. В двух из них – в Колпино и Малой Охте – расселение жителей завершено. Всего за время реализации программы расселили более 700 семей и снесли 94 ветхих здания.

В этом году продолжат строить в Сосновой Поляне, поселке Песочном и двух кварталах Колпино. Всего снесут 1,2 тысячи домов, на их месте появится 8 миллионов «квадратов» современного жилья.

Как говорят участники рынка, увеличить продажи удалось за счет того, что после объединения с «Самолетом» в компанию пришли новые технологии продажи и продукты, что дало толчок развитию.

– В ближайшие годы доля «СПб Реновации» на рынке будет только расти: у него сложные пятна застройки, но по качеству локации, в которых она строит, не имеют конкурентов, – считают эксперты.

Всего за девять первых месяцев года застройщики Петербурга заработали 309,7 миллиарда рублей. В верхушке топа без изменений. На первом месте Setl Group, которая продала 11,4 тысячи квартир и выручила 81 миллиарда рублей. На втором месте ЛСР: девелопер заключил 6,8 тысячи договоров долевого участия на 41,8 миллиарда рублей.