На первом этаже будет общественное пространство, на верхних - жилье: в Петербурге начались работы на сгоревшей «Невской мануфактуре»

На "Невской мануфактуре" начались противоаварийные работы. Фото: КГИОП

Первый шаг к восстановлению исторического здания фабрики «Невская мануфактура», уничтоженного огнем, сделан в Петербурге. На объекте начались противоаварийные работы, которые согласовал Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

- К апрелю 2022 года на основании разрешения КГИОП на объекте были завершены натурные обследования, проведено лазерное сканирование и обмеры, выполнена 3-D модель для последующего проектирования, - сообщает пресс-служба комитета.

Всего предусмотрено два этапа противоаварийных работ. На первом кирпичные стены главного производственного корпуса мануфактуры укрепят стальными контрфорсами - балками, которые пропущены сквозь оконные проемы. Высота конструкций составит до 25 метров, как с 9-этажный дом.

К весне 2023 года первый этап завершится, стены защитят от обрушения. После этого внутри начнется разбор завалов - все перекрытия рухнули во время пожара.

От здания остались одни стены. Фото: КГИОП.

На втором этапе начнется подготовка к будущему восстановлению и приспособлению здания к современному использованию.

- Историческое здание «Невской мануфактуры» рассматривается как одно из главных украшений будущего квартала. На первом этаже планируется воссоздание общественно-деловых пространств. На верхних этажах будут жилые помещения, - заявил гендиректор АО «Невская Мануфактура» Геннадий Приходько.

Напомним, что пожар в здании «Невской мануфактуры» произошел 12 апреля 2021 года. Ликвидация возгорания заняла несколько дней, при тушении пожара погиб сотрудник МЧС, еще четверо пострадали.

Здание на ныне Октябрьской набережной было построено в середине XIX века. Оно является памятником регионального значения «Главный производственный корпус с водонапорной башней» в комплексе построек фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон».

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