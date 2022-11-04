Зарплата от 49 тысяч рублей, бесплатное общежитие, учеба в вузе и билеты в театр: в Петербурге зазывают на работу дворников и трактористов

Власти Петербурга ищут дворников в преддверии зимы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге в преддверии зимы начали набирать дворников и трактористов. Официально они именуются как «работники ручного труда» и «механизаторы», а поиском занимаются районные жилищные агентства. Списки вакансий есть и на специально запущенном сайте.

- В Санкт Петербурге заработали информационные сервисы по набору сотрудников в сферу жилищно-коммунального хозяйства. Оставить заявку и узнать подробности можно по телефону: 576-02-78 и на официальном сайте уборкагорода.рф, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Дворникам предлагают зарплату от 49 тысяч рублей, а трактористам - от 77 тысяч. Всем обратившимся обещают ответить в течение трех дней.

Кроме этого работники могут сами выбрать нагрузку, она варьируется от половины ставки до двух. При этом все переработки оплачиваются отдельно.

Будущим сотрудникам ЖКХ предлагают бесплатное проживание в «доходных домах» в районах с развитой инфраструктурой, курсы повышения квалификации и даже возможность получения высшего образования. Дворник может стать механизатором, а потом , по окончании вуза, управляющим в сфере ЖКХ.

Не осталась в стороне и духовная жизнь.

- Продуманы широкие возможности досуга — предоставляются бесплатные билеты для посещения культурных мест и событий города, - отмечают в Смольном.

Все трудоустройство официальное, с больничными и отпусками.