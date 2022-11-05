Причина пожара в кафе «Полигон» в Костроме 5 ноября 2022: Погибли 13 человек

Причина пожара в кафе «Полигон» в Костроме / Фото: ГУ МЧС по Костромской области

Страшный пожар произошел в Костроме. Огромное пламя охватило кафе "Полигон" в ночь на субботу, 5 ноября. На данный момент сообщается уже о 13 пострадавших. Также стало известна причина пожара в кафе «Полигон» в Костроме 5 ноября 2022 года. По предварительным данным, возгорание началось из-за петарды, которую запустил один из посетителей прямо в помещении.

- В 2:37 часов ночи в управление МЧС поступило сообщение о возгорании в кафе "Полигон" на Никитской улице. Из здания было эвакуировано 250 человек, - рассказали в МЧС по Костромской области.

По предварительным данным погибли 13 человек, еще четверо пострадали. Для обогрева эвакуированных к месту пожара были направлены пассажирские автобусы. Из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей.

Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров. С огнем борются 50 спасателей и 30 единиц техники. На месте пожара в кафе "Полигон" работает губернатор Костромской области Сергей Ситников, чтобы контролировать как организованы работы и помощь людям.