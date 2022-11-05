В страшном пожаре в кафе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек / Фото: МЧС по Костромской области

Страшный пожар в кафе "Полигон" в Костроме 5 ноября 2022 потряс жителей всей страны. Огонь разгорелся в в половине третьего ночи, когда в клубе было очень много отдыхающих. Люди выпивали, танцевали, ничего не предвещало беды. Как стало известно "Комсомолке", в посещении кафе какой-то мужчина выстрелил петардой в потолок, который сразу же загорелся. Огонь мгновенно распространился на все здание, помещение оказалось в дыму, который быстро опустился вниз. Люди начали задыхаться и паниковать.

- Люди выбивали стекла, напуганные бросались под колеса, кричали. Там выход сделан через огромный турникет. Вообще странно, что смогли вывести столько людей, потому что выход там ужасный, - рассказал "Комсомолке" очевидец.

По данным МЧС Костромской области, сообщение о возгорании в кафе "Полигон" на Никитской улице поступило в 2:27 часов. Площадь пожара составила 3500 квадратных метров. Из здания было эвакуировано 250 человек. Для их обогрева были направлены пассажирские автобусы. Из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей. На месте работали 50 спасателей и 20 единиц техники. Сложность в тушении пожара заключалась в существующей угрозе обрушения кровли и большой площади возгорания.

На данный момент известно, что во время пожара погибли 13 человек, еще четверо впали в кому, наглотавшись дыма. Сколько в действительности пострадавших, пока что не уточняется.

Следственный комитет по Костромской области возбудил уголовное дело по части 3 стати 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Сейчас на месте работает следственная группа и криминалисты. Следователи работают с очевидцами. После ликвидации пожара следственная группа приступит к осмотру места происшествия и тел погибших.

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