Полиция задержала подозреваемого виновника пожара в кафе «Полигон» в Костроме / Фото: МЧС по Костромской области

Полиция Костромы задержала подозреваемого виновника пожара в кафе "Полигон", где погибли 13 человек. Об этом 5 ноября 2022 года сообщает пресс-службе МВД по Костромской области.

- В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в городе Костроме, повлекшего за собой пожар и гибель людей, - сообщили в полиции.

На данный момент мужчина передан следственный органам. Ранее Следственный комитет области возбудил уголовное дело.

Напомним, что пожар начался в третьем часу ночи. По рассказам очевидцев, в кафе завязалась драка. Один из участников потасовки выстрелил пиротехникой в потолок, тот сразу же загорелся. Мужчина сбежал. В результате пожара погибли 13 человек, еще четверо серьезно пострадали. Также четыре человека считаются пропавшими без вести.

На данный момент на месте пожара работают спасатели, которые разбирают завалы. Также работаю следователи и криминалисты.

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