МЧС не проводило проверки в сгоревшем кафе «Полигон» в Костроме три года

МЧС не проводило проверки в сгоревшем кафе «Полигон» в Костроме несколько лет / Фото: МЧС по Костромской области

В кафе "Полигон" в Костроме, где ночью 5 ноября 2022 года произошел большой пожар, МЧС не проводило проверки уже несколько лет. Как минимум три года. Об этом официально заявили в министерстве. Выяснилось, что ночной клуб числился как ИП.

- В отношении кафе "Полигон" в Костроме МЧС России не проводило проверки, так как собственником указанного объекта являлся ИП, отнесенный к категории микропредприятия, малый бизнес, а арендатор ООО "Полигон" в 2019 году прекратил деятельность на данном объекте, о чем уведомил письменно, - сообщили в пресс-службе МЧС России.

По всей видимости, именно по этой причине пожарная безопасность заведения находилась в плохом состоянии. По предварительным данным, из семи выходов в момент пожара были открыты только три. Посетителям пришлось самостоятельно выбивать двери и окна, чтобы выбраться из горящего здания.

Пожар в кафе начался в третьем часу ночи после того, как один из посетителей в ходе драки выстрелил из пиротехники в потолок. На данный момент мужчину уже задержала полиция. Возбуждено уголовное дело.

В результате погибли 13 человек, четверо числятся пропавшими, еще минимум четыре человека пострадали.

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