В Петербурге 6 ноября выпал первый снег

Впервые этой осенью снег лег на землю и не растаял. Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

Водители, которые не успели переобуться в зимнюю резину, сейчас кусают локти – в Петербурге выпал первый снег. Улицы запорошило утром в воскресенье, 6 ноября. Впрочем, синоптики обещали покров в этот день, так что сюрприза никакого не было.

Синоптики говорят, что любоваться снегом придется недолго. Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

Ранее первый снег в восточных районах Ленинградской области. Белые хлопья летали в воздухе над Северной столицы также 4 ноября, они таяли. не успевая падать. А в воскресенье впервые снег остался на земле.

Днем 6 ноября обещают уже плюсовую температуру. Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

В соцсетях уже появились фотографии красивых городских пейзажей. Снег покрыл улицы, но, к сожалению, долго наблюдать его не придется. По прогнозу, 6 ноября, ожидается плюсовая температура, днем воздух прогреется до плюс 3 градусов. А в понедельник будет еще теплее, до плюс 5 градусов. Однако, за красивыми белыми картинками пришла еще опасность в виде гололедицы на дорогах. Виной всему циклон Nele.

На дорогах обещают гололедицу. Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

- Значительных изменений в ближайших прогнозах погоды не ожидается. Атмосферный фронт подойдет к западу области утром 6 ноября, а проходить Санкт-Петербург будет в первой половине дня. Так что осадки в виде мокрого снега стоит ожидать сразу с приближением атмосферного фронта, затем они перейдут в дождь, - рассказал главный синоптик Александр Колесов.

Тем не менее, пусть снег и растает к вечеру, водителей просят быть внимательными на дорогах. Обязательно соблюдение скоростного режима, а также дистанции.