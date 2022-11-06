Пенсионеры Ленинградской области переходят с кнопочных телефонов на смартфоны. Фото: freepik.com.

Жители региона старше 60 лет все чаще выбирают девайсы с быстрым интернетом. Если годом ранее самой популярной моделью была кнопочная, то сейчас верхние позиции рейтинга занимают смартфоны. Данными о предпочтениях пожилых петербуржцев поделились специалисты по big data МегаФона.

В октябре 2022 года рейтинг наиболее востребованных гаджетов среди старшего поколения абонентов выглядит следующим образом:

1. Samsung Galaxy A12

2. Apple iPhone 7

3. Xiaomi Redmi 9A

4. Xiaomi Redmi 9C NFC

5. Samsung Galaxy A51

Если рассматривать десять самых популярных моделей, к ним добавятся еще пять смартфонов. Прошлой осенью в топ-10 было представлено четыре вида телефонов без сенсорных экранов, самым популярным аппаратом был Nokia 1280.

За год доля владельцев современных гаджетов среди пенсионеров выросла на 7% — с 58 до 65%. Соответственно, увеличился и объем мобильного трафика среди возрастных петербуржцев. На данный момент они ежемесячно прокачивают около 3 тысяч терабайт, что на 26,5% выше показателей прошлого года.

В среднем один абонент преклонного возраста использует в месяц 6,8 гигабайт. Особенно охотно в онлайн выходят женщины, доля которых среди пользователей 60+ составляет 52%. Кроме того, они переписываются в мессенджерах и изучают соцсети на 12% дольше, чем ровесники-мужчины. Если говорит о населенных пунктах, то здесь впереди жители районных городов области, таких как Гатчина, Выборг, Сосновый Бор, Тихвин и Кириши.

- Мир интернета дает людям старшего возраста безграничные возможности как для общения, так и для решения бытовых задач. Абонент может совершить видеозвонок родственнику, проживающему в другом городе, оплатить коммунальные расходы, проверить пенсионные начисления. Аналитики МегаФона отмечают возрастающую data-активность среди возрастных клиентов – они стали на 30% чаще выходить в сеть. Мы понимаем, что интернет для них – инструмент, который делает жизнь удобнее и, в свою очередь, стараемся максимально работать над надежностью сети, чтобы неизменно предоставлять качественные услуги связи. Так, с начала года мы модернизировали свыше 2 тысяч базовых станций в диапазоне 900МГц в труднодоступных населенных пунктах Ленинградской области. В Санкт-Петербурге обновили инфраструктуру и построили новые объекты связи в Красногвардейском и Приморском районах, где проживает около 20% населения города. А при подключении к сети оператор предлагает бессрочные специальные условия для пенсионеров, — комментирует Владимир Бакалов, директор МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В салонах связи МегаФон предоставляется скидка 20% на услуги связи при наличии у абонента пенсионного удостоверения.