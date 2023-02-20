Лобовое ДТП с несколькими погибшими произошло под Выборгом. Фото: прокуратура Ленобласти

Страшное лобовое ДТП с четырьмя погибшими произошло на дороге между Выборгом и поселком Советский в Ленобласти. Жуткими фотографиями с места происшествия поделился «Дорожный инспектор» во «Вконтакте». По словам очевидцев, на заснеженной дороге столкнулись две легковушки – Saab и Mercedes. Судя по снимкам, от иномарок не осталось живого следа. Одна из них сгорела, а другую серьезно искорежило. На место срочно выехала реанимация, спасатели МЧС и сотрудники ГИБДД.

ДТП с четырьмя погибшими в Ленинградской области 19 февраля 2023 года

Одну из легковушек сильно смяло. Людей вытаскивали с помощью спасателей МЧС. Фото: прокуратура Ленобласти

- В аварии столкнулись два автомобиля. Прокуратура координирует правоохранительные органы и другие службы на месте происшествия. Проводится проверка, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Одним из первых свидетелей ДТП стал пассажирский автобус. Фото: vk.com/dorinspb

Свидетели предполагали, что в одной из машин находилась семья с ребенком. Позже в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили это.

- На месте погибли водитель «Мерседеса», а также водитель, женщина и восьмилетний ребёнок в «Саабе». Еще один пассажир этой машины, годовалый малыш. Его поместили в реанимацию, - сообщили в полиции.

Добавим, что по факту ДТП проводится тщательная проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жуткие фото смертельного лобового ДТП под Выборгом опубликовали в Сети

На снимках видно, как от автомобилей не осталось живого места (фото, подробности)

Восьмилетний ребенок и еще три человека погибли в лобовом ДТП под Выборгом

Полиция рассказала подробности страшной аварии (фото, подробности)