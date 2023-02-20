Погода будет морозной: главный синоптик предупредил о резком похолодании в Петербурге

Начало недели будет морозным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Настоящая снежная и морозная зима возвращается в Петербург. Февраль вспомнил свои настоящие обязанности и решил напоследок подморозить жителей Северной столицы, а также Ленобласти. В ближайшие трое суток температура будет падать. Причем в ночь может быть до -20 градусов. Самые холода обещают с 21 на 22 февраля.

- Эту короткая рабочая неделя будет морозной. И окажется больше похожа на погоду в новогодние каникулы. В ночные часы ожидается понижение температуры и до -10…-15 градусов, в окрестностях до -20. Днем -5…-7 градусов, но не теплее, - написал в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Осадков при такой погоде почти не будет, зато солнце - вполне. Благодарить за это все надо антициклон, который продержится в городе до середины недели. А к 23 февраля придет циклон, который принесет потепление и вернет снег.

- Циклон выходит с запада, поэтому принесет потепление до 0...-5 градусов. И снега должно быть много. Так что кто замерзает, надейтесь на вторую половину недели,- сообщает синоптик.