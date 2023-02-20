Книга, существующая в мире гибридных технологий, стала объектом дискуссии на книжном форуме в СПбГУПТД. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

В Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) прошел Перспективный форум новой книжной индустрии «Рождение и жизнь книги в мире гибридных технологий», включенный в деловую программу ежегодного фестиваля «Книжный маяк Петербурга». На дискуссионной площадке в СПбГУПТД были подняты наиболее острые темы, посвященные трансформации отрасли.

Сегодня Северо-Запад России в области подготовки специалистов полного цикла для медиаиндустрии и издательского дела представляет единственное учебное заведение – Университет промышленных технологий и дизайна, выступивший организатором мероприятия. Петербургский вуз в лице своего структурного подразделения - Высшей школы печати и медиатехнологий (ВШПМ) - охватывает весь спектр востребованных книжной и медийной сферой компетенций и профессий: от редакторов и издателей до полиграфистов и художников-оформителей. История ВШПМ - это почти восемь десятилетий поступательного развития в ногу с отраслью. Сегодня образовательный процесс здесь представляет собой сплав направлений и профилей подготовки, от традиционных до цифровых, для обеспечения всех стадий изготовления книги и ее распространения на современном рынке.

«Университет промышленных технологий и дизайна и журнал «Книжная индустрия» затеяли интересный и полезный разговор. Мне кажется, отношения сети и бумажной книги — это и суровое состязание, и танец влюбленных. Тема нашего разговора имеет много оттенков, но главное, чтобы то, что появляется на полке или в электронном виде, было талантливо», - говорит писатель, председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России Сергей Шаргунов.

Директор Высшей школы печати и медиатехнологий СПбГУПТД, заведующая кафедрой книгоиздания и книжной торговли Наталья Лезунова говорит о том, что печатные и электронные книги часто противопоставляют. Обычно также вспоминают события, схожие по контексту: кинематограф не заменил театр, а перераспределил ниши, фотография не стала заменой живописи. Все эти примеры могут звучать оптимистично, но важно помнить: в культуре правило прецедентов не действует, а это значит, что и строить прогнозы по аналогии не слишком дальновидно. «Целиком от прогнозов отказываться тоже не хочется, да и трудно признаться себе в том, что мы плохо представляем себе образ будущего книги. В то же время это самый честный ответ: мы видим, как новые технологии находят подчас самое необычное отражение в книгоиздании. Уже сейчас библиографический указатель может составить машина, российский писатель в соавторстве с искусственным интеллектом создает новый текст, а мы даже не понимаем, где в нем кончается человек и начинается нейросеть», - считает эксперт.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

По мнению журналиста и блогера Егора Апполонова, гибридные технологии создают положительную динамику. Многие начинающие авторы используют самые разные интернет-ресурсы для продвижения своего творчества, что с одной стороны позволяет им найти свою аудиторию, с другой — обратить на себя внимание издателей. Ни для кого не секрет, что издательства смотрят на успех текстов, которые публикуются на площадках самиздата, на успешные блоги писателей, что зачастую становится фактором принятия решения о публикации текста.

«Без сомнения, издательства, говорящие о нехватке хороших текстов российских авторов, получили возможность, ориентируясь не только на свою экспертизу, но и на обратную связь читающей аудитории, принимать решения, в которых меньше рисков — если текст востребован в сети, это становится определенным сигналом к тому, что текст может быть хорошо воспринят и в бумажном формате. Кроме того, развитие цифровых технологий и увеличение спроса к «цифровому чтению», позволяет издателям снижать расходы, тестируя определенные тексты, выпуская их сначала в электронном формате, чтобы впоследствии — если текст хорошо воспринят — опубликовать бумажную версию книги. Наконец, сами авторы получили возможность вести «рекламные компании 360» — заявлять о себе на самых разных интернет-ресурсах, что, конечно же, помогает им в продвижении текста», - комментирует Егор Апполонов.

О предназначении современной книги высказывается главный редактор издательства «Альпина Паблишер» Сергей Турко: «Книга должна остаться основным источником знаний и сегодня, и в будущем. Информационные технологии должны помочь сделать книгу более доступной в любом регионе мира, но не должны снижать планку качества. Чтение - это не только развлечение, но и работа».

Технологии создают полезные сервисы, помогают успешно продвигать и издавать качественные тексты большими тиражами, - считает генеральный директор издательства «ЭКСМО» Евгений Капьев, - с другой стороны, эти же технологии усредняют творческое поле. Производство текстов превращается в конвейер. Технологии работают на «усреднение» продукции. Это полезно для бизнеса, но вредно ли для литературы, книги и читателя?

«Мы говорим, что книга мультиформатна, и это выгодно отличает ее от других видов контента. Книга подстраивается под возможности и запросы современного читателя, который живет в дефиците времени и обширном информационном поле. При этом мы видим позитивный тренд - цифровая книга не убивает бумажную, а расширяет аудиторию, форматы «черновиков» и саммари способствуют продвижению оригинала. Это очень дискуссионный вопрос. Если социальные платформы увеличивают желание людей писать, то это позитивная тенденция. Самиздат привлек к писательскому мастерству десятки тысяч молодых авторов. Роль традиционного издателя как раз - произвести отбор, выбрать лучших. Есть другой аспект - воспитание вкуса читательской аудитории. Здесь важно то, как построено преподавание литературы в школе, ведь уровень читательских компетенций формируется и закладывается именно там. Не секрет, что уровень управления фокусом внимания снижается от поколения к поколению, поэтому для этой аудитории нельзя предлагать только сложные тексты, важно заинтересовать, вовлечь. Мы знаем, что авторы янгэдалт помогают молодежи обратиться к чтению как к досугу. Потом эта аудитория начинает втягиваться в чтение и выбирать тексты, в том числе классику, и извлекать из нее смыслы, понимая образный язык», - комментирует Евгений Капьев.

Перефразируя Брэдбери: «Будущее — дело щекотливое». А мы как посетители нового мира в его рассказе об «эффекте бабочки»: наблюдаем целую панораму разных событий, и не знаем, какое из них решительно изменит наше будущее — и будущее книги.