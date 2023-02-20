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Общество20 февраля 2023 9:30

Реабилитация зависимых: что это такое и зачем нужна

Лечение алкоголизма и наркомании требует комплексного медико-психотерапевтического подхода
Любовь Холопова
Реабилитационные центры расположены за городом, там пациенты полностью восстанавливают здоровье. Фото предоставлено «Первой наркологической службы».

Реабилитационные центры расположены за городом, там пациенты полностью восстанавливают здоровье. Фото предоставлено «Первой наркологической службы».

В основе любой зависимости лежит психологическая составляющая, уже потом к ней присоединяется физическая тяга к запрещенным веществам. Именно поэтому в процессе лечения зависимости недостаточно только медицинской помощи. Нужно еще научить человека жить обычной жизнью и выстраивать отношения в социуме. Этим занимаются реабилитационные центры «Старт» и «Лайф» по авторской методике учредителя "Первой наркологической службы" Сергея Бурова.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Лечение зависимости включает в себя несколько важных этапов. Первым делом пациент проходит обследование и скрининг, сдает все необходимые анализы. Потом по показаниям получает медикаментозное лечение, когда с помощью лекарств из организма выводятся токсины. Затем проводится восстановительная терапия, во время которой частично или полностью устраняются симптомы, возникшие из-за употребления психоактивных веществ. Специалисты восстанавливают сон, снимают тревожность, убирают симптомы депрессии и панические атаки, избавляют пациента от тяги к алкоголю или наркотикам. После этого необходим заключительный этап - адаптация к жизни в трезвости, формирование здоровых психологических установок. Это и есть реабилитация, которая корректирует поведение человека с помощью индивидуальной и групповой работы с психологом.

- Наша задача не просто убрать алкоголь и наркотики, а научить человека быть счастливым без них. Именно поэтому реабилитация так необходима наркозависимому — она помогает ему разобраться в себе, найти цель и смысл жизни без привязанности к наркотикам, - говорит учредитель «Первой наркологической службы» Сергей Буров.

ЦЕНТРЫ ПОМОЩИ

Поскольку алкоголь и наркотики вызывают мощную психологическую привязку, даже после очищения организма зависимый продолжает испытывать непреодолимое желание употребить. Любой выход на улицу, приятели из прежнего круга общения, проблемы - все это может привести к срыву. Поэтому для реабилитации зависимых врачи практически всегда рекомендуют реабилитационные центры, в которых пациенты находятся под круглосуточным присмотром. Реабилитационные центры Первой наркологической службы расположены за городом, там пациенты ведут активный образ жизни и полностью восстанавливают здоровье после длительного употребления.

Большое внимание уделяется спорту, здесь можно заниматься на тренажерах, играть в настольный теннис и даже тренироваться с чемпионом мира по кикбоксингу. Фото предоставлено. Фото предоставлено «Первой наркологической службы».

Большое внимание уделяется спорту, здесь можно заниматься на тренажерах, играть в настольный теннис и даже тренироваться с чемпионом мира по кикбоксингу. Фото предоставлено. Фото предоставлено «Первой наркологической службы».

ПУТЬ К НОВОЙ ЖИЗНИ

Чтобы повлиять на психику человека, изменить его разрушительные установки, в реабилитационных центрах Первой наркологической службы работают психологи, аддиктологи и психотерапевты. Реабилитанты слушают лекции. Потом идет групповая работа, где выздоравливающие выполняют задания. Когда зависимые осознают и принимают свою проблему, появляется шанс что-то изменить. Но для этого необходима стойкая мотивация и пересмотр системы ценностей. Найти новые смыслы в жизни пациентам реабилитационных центров помогает арт-терапия, поездки в музеи и монастыри, занятия творчеством. Все это становится хорошим подспорьем для людей, которым нужно закрепиться в новой жизни, найти общение, интересы. Большое внимание уделяется спорту - реабилитанты Первой наркологической службы занимаются на тренажерах, играют в настольный теннис и даже тренируются с чемпионом мира по кикбоксингу. Проводятся и футбольные турниры: на них пациенты не только делают важный шаг по избавлению от зависимости, но и развивают навыки командной работы и восстанавливают социальные связи.

- Мы показываем ребятам, что есть другая жизнь, помимо употребления наркотиков, и что эта жизнь тоже может быть насыщенной и интересной. Это очень важный этап социализации, после которого человек может вернуться к нормальной жизни, - добавляет Сергей Буров.

Кстати, с членами семьи зависимых в реабилитационных центрах также активно работают, поскольку у них в 90 процентах случаев возникает созависимость. Психологи рассказывают, как правильно себя вести с близкими, чтобы они не вернулись к прежнему образу жизни.

Реабилитационные центры Первой наркологической службы помогают своим пациентам и после выпуска - психологи находятся на связи как с реабилитантами, так и с их родственниками. При желании выпускники центров могут приехать на лекции, спортивные турниры. Также центры предлагают людям, победившим зависимость, возможность официального трудоустройства в собственный цех по производству мебели.

БИЗНЕС-ПРЕСС