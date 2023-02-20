Реабилитация зависимых: что это такое и зачем нужна

Реабилитационные центры расположены за городом, там пациенты полностью восстанавливают здоровье. Фото предоставлено «Первой наркологической службы».

В основе любой зависимости лежит психологическая составляющая, уже потом к ней присоединяется физическая тяга к запрещенным веществам. Именно поэтому в процессе лечения зависимости недостаточно только медицинской помощи. Нужно еще научить человека жить обычной жизнью и выстраивать отношения в социуме. Этим занимаются реабилитационные центры «Старт» и «Лайф» по авторской методике учредителя "Первой наркологической службы" Сергея Бурова.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Лечение зависимости включает в себя несколько важных этапов. Первым делом пациент проходит обследование и скрининг, сдает все необходимые анализы. Потом по показаниям получает медикаментозное лечение, когда с помощью лекарств из организма выводятся токсины. Затем проводится восстановительная терапия, во время которой частично или полностью устраняются симптомы, возникшие из-за употребления психоактивных веществ. Специалисты восстанавливают сон, снимают тревожность, убирают симптомы депрессии и панические атаки, избавляют пациента от тяги к алкоголю или наркотикам. После этого необходим заключительный этап - адаптация к жизни в трезвости, формирование здоровых психологических установок. Это и есть реабилитация, которая корректирует поведение человека с помощью индивидуальной и групповой работы с психологом.

- Наша задача не просто убрать алкоголь и наркотики, а научить человека быть счастливым без них. Именно поэтому реабилитация так необходима наркозависимому — она помогает ему разобраться в себе, найти цель и смысл жизни без привязанности к наркотикам, - говорит учредитель «Первой наркологической службы» Сергей Буров.

ЦЕНТРЫ ПОМОЩИ

Поскольку алкоголь и наркотики вызывают мощную психологическую привязку, даже после очищения организма зависимый продолжает испытывать непреодолимое желание употребить. Любой выход на улицу, приятели из прежнего круга общения, проблемы - все это может привести к срыву. Поэтому для реабилитации зависимых врачи практически всегда рекомендуют реабилитационные центры, в которых пациенты находятся под круглосуточным присмотром. Реабилитационные центры Первой наркологической службы расположены за городом, там пациенты ведут активный образ жизни и полностью восстанавливают здоровье после длительного употребления.

Большое внимание уделяется спорту, здесь можно заниматься на тренажерах, играть в настольный теннис и даже тренироваться с чемпионом мира по кикбоксингу. Фото предоставлено. Фото предоставлено «Первой наркологической службы».

ПУТЬ К НОВОЙ ЖИЗНИ

Чтобы повлиять на психику человека, изменить его разрушительные установки, в реабилитационных центрах Первой наркологической службы работают психологи, аддиктологи и психотерапевты. Реабилитанты слушают лекции. Потом идет групповая работа, где выздоравливающие выполняют задания. Когда зависимые осознают и принимают свою проблему, появляется шанс что-то изменить. Но для этого необходима стойкая мотивация и пересмотр системы ценностей. Найти новые смыслы в жизни пациентам реабилитационных центров помогает арт-терапия, поездки в музеи и монастыри, занятия творчеством. Все это становится хорошим подспорьем для людей, которым нужно закрепиться в новой жизни, найти общение, интересы. Большое внимание уделяется спорту - реабилитанты Первой наркологической службы занимаются на тренажерах, играют в настольный теннис и даже тренируются с чемпионом мира по кикбоксингу. Проводятся и футбольные турниры: на них пациенты не только делают важный шаг по избавлению от зависимости, но и развивают навыки командной работы и восстанавливают социальные связи.

- Мы показываем ребятам, что есть другая жизнь, помимо употребления наркотиков, и что эта жизнь тоже может быть насыщенной и интересной. Это очень важный этап социализации, после которого человек может вернуться к нормальной жизни, - добавляет Сергей Буров.

Кстати, с членами семьи зависимых в реабилитационных центрах также активно работают, поскольку у них в 90 процентах случаев возникает созависимость. Психологи рассказывают, как правильно себя вести с близкими, чтобы они не вернулись к прежнему образу жизни.

Реабилитационные центры Первой наркологической службы помогают своим пациентам и после выпуска - психологи находятся на связи как с реабилитантами, так и с их родственниками. При желании выпускники центров могут приехать на лекции, спортивные турниры. Также центры предлагают людям, победившим зависимость, возможность официального трудоустройства в собственный цех по производству мебели.