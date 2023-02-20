Культурный диалог: труппа Xing Dance Theater из США впервые выступила в России

В Петербурге прошел вечер современной хореографии «Творчество объединяет». Фото предоставлено организатором.

Искусство не знает границ и не признает различий в языке, культуре и менталитете! Одним из главных способов межкультурного общения всегда являлся танец. 16 февраля в Петербурге прошел вечер современной хореографии «Творчество объединяет», где студенты из разных стран, с помощью российских наставников из ведущих учебных заведений страны, через движения показали настоящую феерию чувств и эмоций.

Вечер открыл новый сезон «Школы Иннопрактики и Русских сезонов» 2023 года и стал своеобразной прелюдией к III фестивалю «Глобальные ценности», который пройдет 28 и 29 июля 2023 года в Александринском театре.

ЕДИНЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО

Ребята выступали на сцене легендарного Театра Академии танца Бориса Эйфмана. С 2021 года там ежегодно проходит хореографическая сессия, художественным руководителем которой является народный артист РФ выдающийся хореограф Борис Эйфман. Результатом двухлетней работы стали 20 постановок от молодых и дерзких новаторов из Тайваня, Мексики, Бразилии, Италии, России и еще множества стран. Их труда не остались незамеченными для мира искусства: лучшие постановки уже заняли свои места в программах престижных международных танцевальных фестивалей.

Задача «Школы Иннопрактики» - через искусство развивать культурные отношения между ее участниками, где опыт предшественников сливается с современными реалиями. Школа стала домом для молодых талантов из разных точек мира, которые приехали в Россию учиться у лучших мастеров хореографии. Через постижение новых навыков и приемов, а также работу над собой, студенты постигают общие закономерности и находят в них сокровенные частности, делающие мир, в котором мы живем, миром общих глобальных ценностей. Так через искусство рождается настоящее единение.

- Музыка и танец не дают разорваться связям, которые объединяют людей, - рассказал Куратор «Школы Иннопрактики и Русских сезонов» Алексей Лебедев. - Крайне важно не только сохранять, но и приумножать опыт предшественников путем обмена культурных ценностей, посредством искусства, ведь именно так и рождаются уникальные творческие произведения.

Задача «Школы Иннопрактики» - через искусство развивать культурные отношения между ее участниками, где опыт предшественников сливается с современными реалиями. Фото предоставлено организатором.

ГЛУБОКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Вечер начался с постановки «Двойственность» от китайского хореографа Аллена Чунхуэи Син. Автор создал ее во время обучения в «Школе Иннопрактики и Русских сезонов». В ней он раскрыл острый конфликт между внутренними убеждениями и воздействием извне. Впервые это произведение показали на основной сцене Александринского театра в рамках II Международного фестиваля «Глобальные ценности» в 2022 году.

Вторым номером выступил спектакль-высказывание «ВКЛ/ВЫКЛ» о современном человеке и обществе, которое его окружает от Иваны Балабановой из Северной Македонии.

- При создании данной работы мною двигало желание исследовать глубинное психологическое воздействие, которое оказывает на человека массовое использование социальных сетей,- рассказала Ивана. - Публика увидит образы подавленных эмоций и почувствует бремя, которое люди несут, постоянно испытывая необходимость идти в ногу с обществом. Жизнь современного человека нередко превращается в бесконечную гонку страхов, тревог, иллюзий, самоугнетения из-за постоянного сравнения себя с другими. Мы можем прятать свое внутреннее состояние за многочисленными масками, имиджами успешных личностей в Сети, а в повседневной жизни впадать в апатию из-за перенасыщения и необходимости постоянно играть разные роли.

Последним в программе стала еще одна постановка, созданная Алленом Чунхуэи Сином, под названием «Гражданин». Глубокое и сложное произведение заставляет задуматься о том, что действительно важно и за что стоит бороться. Ответ на этот вопрос каждый зритель найдет сам.

Все эти три работы были созданы в сотрудничестве с артистами Театра современного танца «Каннон Данс» и учащимися старших курсов Академии танца Бориса Эйфмана.

Каждый номер встретил бурю оваций от зрителей.

С помощью российских наставников, иностранные студенты показали на сцене настоящую феерию чувств и эмоций. Фото предоставлено организатором.

НЕОЖИДАННЫЙ СЮРПРИЗ

В самом конце зрители ждал неожиданный сюрприз. После завершения основной программы, на сцену вышли артисты компании Xing Dance Theater, созданной выпускником школы Алленом Чунхуэи Сином. Труппа из США выступала в России впервые. Как когда-то их лидер, они были поражены и покорены Петербургом, русской школой танца, а также общим уровнем культуры в Северной столице. К слову, миссия театра из-за океана схожа с философией Школы. Это исследование движения, творчества, сотрудничества, культурный обмен и образование.

- Мое пребывание в Академии Танца Бориса Эйфмана стало для меня судьбоносным, в том числе благодаря замечательным отношениям, которые у нас сложились со студентами и сотрудниками Академии, - подчеркнул Аллен Чунхуэи Син. - Быть здесь, видеть, чувствовать эту атмосферу – это бесценный опыт, который находит отражение в танце.

Международный просветительский проект «Школы Иннопрактики и Русских сезонов» успешно работает уже 4 года и знакомит иностранных студентов творческих вузов с Россией, способствуя межкультурному диалогу представителей разных стран и художественных традиций.

- Преодолевая барьеры, студенты приезжают сюда и впитывают волшебство Санкт-Петербурга, – прокомментировал генеральный директор автономной некоммерческой организации «Медиапрактика» Андрей Серов. В Рамках хореографической сессии, которую организовал Борис Яковлевич, происходит творческий поиск, именно эти ребята будут определять культурные тенденции в глобальном масштабе.

Следующее громкое заявление языком жестов и тела будет ждать Петербург на III фестивале «Глобальные ценности», который пройдет 28 и 29 июля 2023 года на сцене Александринского театра.