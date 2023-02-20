Жители деревень и поселков Ленобласти стали чаще общаться через мессенджеры. Фото: Олег ЗОЛОТО

Абоненты МегаФона, живущие в небольших населенных пунктах региона, в этом году звонили через мессенджеры на 21% чаще, чем годом ранее. А суммарный интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями увеличился в 2 раза. Такими данными поделились эксперты оператора на основе обезличенной статистики.

Больше времени селяне проводят в Telegram — 69% от общего трафика мессенджеров приходится на этот сервис. На втором месте по популярности — WhatsApp. При этом для аудио и видеозвонков пользователи выбирают WhatsApp в 18 раз чаще, в то время как в Telegram предпочитают читать новости и обмениваться медиаконтентом.

При этом число традиционных голосовых вызовов за год снизилось на 20% — вероятно, в пользу онлайн-общения. Ежедневно в сети оператора в малых населенных пунктах абоненты проговаривают порядка 2,9 млн минут. Этот объем голосового трафика можно сравнить с прослушиванием 580 тыс. музыкальных треков. Свыше 72% звонков совершают с использованием технологии VoLTE, обеспечивающей чистое звучание голоса и возможность использования интернета во время разговора.

Большинство вызовов проходит в пределах России, а в зарубежные страны жители Ленинградской области чаще всего звонят собеседникам из Узбекистана, Беларуси, ОАЭ, США и Казахстана.

«Аналитики компании отмечают, что пользовательская активность в сети Ленинградской области динамично набирает обороты. Мы активно мониторим нагрузку и стараемся оперативно реагировать на любые изменения, чтобы неизменно предоставлять своим абонентам качественные услуги связи. С начала этого года специалисты компании расширили емкость сети и повысили скорость мобильного интернета в Лужском, Выборгском, Ладейнопольском, Приозерском, Бокситогорском и Гатчинском районах— теперь еще больше жителей области могут пользоваться услугами мобильной связи на максимальных скоростях»,— отмечает директор МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Бакалов.

Недавно МегаФон изменил алгоритмы управления трафиком, предложив абонентам улучшенные характеристики голосовых вызовов в мессенджерах WhatsApp, Telegram и Viber. Гибкое управление ресурсом сети в момент голосовой сессии обеспечивает максимальную чёткость речи, как если бы собеседник находился рядом.