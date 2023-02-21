Повелительница радиоволн и телеэфиров: Корреспонденты «КП» рассказывают, как устроена петербургская телебашня

Первую трансляцию для города и области башня запустила 23 февраля 1963 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Знаменитой телевизионной башне Петербурга стукнуло 60 лет. Все это время она вдыхает жизнь в телевизоры и радиоприемники горожан. Накануне юбилея «Комсомолка» наведалась к башне в гости и узнала, как латают непредвиденные дыры в эфире, почему в «рюмке» укачивает и как металлическую ажурную конструкцию выстроили без единого болта.

ШАГ ВПЕРЕД

23 февраля 1963 года с телебашни стартовала первая телетрансляция, охватившей не только город, но и область. В начале своей карьеры сооружение умело выпускать в эфир три телеканала и три радиостанции. Специальные передатчики сигналов, похожие на громоздкие шкафы, занимали огромные залы. Каждому телепередатчику – а их было три – по залу. В четвертом зале работали три радийных передатчика. Сейчас в них стоит мерный гул оборудования.

Директор телебашни Руслан Евсеев показывает на современный передатчик сигналов. Этот маленький комплекс, ютящийся в углу, транслирует 20 телеканалов разом. Вот это мощь! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Если раньше один огромный передатчик выводил в эфир лишь по одному телеканалу, то сейчас небольшой комплекс, скромно стоящий в углу, содержит сразу два передатчика и транслирует 20 цифровых телеканалов, - объясняет директор филиала РТРС «Санкт-Петербургский региональный центр» Руслан Евсеев. - А еще один передатчик в комплексе находится в горячем резерве, чтобы автоматически подхватить сигнал в случае поломки и не допустить перерыва в вещании.

Словом, за 60 лет технологии шагнули вперед. Что до радио, так телебашня обеспечивает эфир слушателям 27 FM-волн. А вот вместе с радиоцентром в Ольгино – старейшим в городе – подключает жителей региона к 43 радиостанциям, в том числе к «Комсомольской правде» на 92.0 FM.

Один такой шкаф раньше отвечал за трансляцию "Радио Маяк", но теперь перешел в разряд "музейных экспонатов". А сегодня лишь одна прозрачная пристройка к нему транслирует Первый канал. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«СВЯТАЯ СВЯТЫХ»

Телебашня – «многорукая» работяга, способная не только транслировать первый и второй мультиплексы (пакеты самых популярных у россиян цифровых телеканалов), но и успевать в несколько шагов подключать к ним местные телестудии. Так в эфире Первого канала, каналов ВГТРК, НТВ, 5 канала, а также на волнах Радио России, радио «Вести» и «Маяк» появляются вставки местных новостей, погоды, рекламы.

В небольшой комнате пестрят картинками десятки мониторов. Все вперемешку: мультики и программы о здоровье, кинофильмы, новости и музыкальные клипы. В таком «зале визуальных развлечений» сотрудники круглосуточно несут ответственную службу – следят за теле- и радиоэфирами. Случись где черный экран или потеря звука, специалисты быстро переходят на резервные передатчики. И разбираются, где случился сбой.

Эта комната, полная пестрых экранов, одна из важнейших локаций телебашни. Здесь круглосуточно следят за состоянием эфира: любой перерыв в вещании оперативно "чинят". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За техническое благополучие телебашни сейчас отвечает порядка 60 человек. Энергетики – за энергоснабжение, радисты – за работу телепередатчиков, оперативный персонал – за работу оборудования и паузы в вещании, антеннщики – за работу на самой высокой точке башни.

А КОГДА НА БАШНЕ КАЧКА

Пока в техническом сооружении гудят передатчики и компрессоры, мерцают экраны, наверху завывает ветер. «Комсомолка» поднялась на высоту 200 метров, в «рюмку» или «стакан» - три застекленных технических этажа. Крутые узкие лестницы, два небольших лифта, взмывающих на пик за минуту и 40 секунд. Несмотря на высоту, в башне чувствуешь себя, как на корабле - тут можно запросто поймать легкую морскую болезнь.

Технические этажи, известные как "рюмка", находятся на 200-метровой высоте. Здесь трудятся работники, следящие за состоянием башни, металлической опоры, антенн. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Да, башня качается в ветреную погоду, - подтвердил Руслан Евсеев. - Отклонение в верхней точке может быть до 1,7 метра в одну сторону. Но центральной опоре ничего не грозит: шесть металлических опор принимают всю нагрузку на себя.

Кстати, металлоконструкция сделана без единого болта! 60 лет назад цельносварное сооружение считалось уникальным. Так что реконструировать его нельзя – только обслуживать, чистить, грунтовать, красить, защищать от влаги.

Макушку телебашни увенчивает антенный отсек: там и дециметровая антенна, транслирующая два мультиплекса, и антенны радиостанций. На эту устрашающую высоту приходится подниматься «смотрителям» башни, порой и с 30-40 килограммами оборудования на себе. Зато с такой высоты работникам открывается невероятный вид на город. Отсюда и Петропавловку видно, и Исаакий, и колесо обозрения на Крестовском острове. Красота!

Вид с башни открывается невероятный: и Петропавловка, и Исаакий, и башня "Лахта Центра", и колесо обозрения на Крестовском острове. Рабочие, трудящиеся на высоте, любят смотрят на разводку мостов. Но только если выдается свободная минутка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Телебашня успешно подстроилась к переходу с аналога на цифру. Директор телебашни уверен, что она сможет подстроиться и под продвинутое будущее.

- На башне можно разместить любое интеллектуальное оборудование, которое бы поставляло в эфир определенные сигналы и сервисы. Так что и 3D-каналы, и передача сигналов прямо в сознание человека – что бы ни придумали, башня готова к любым беспроводным технологиям. Всегда будет информация и потребность в том, чтобы передать ее людям, - уверен Руслан Евсеев.

Но если через сотни лет телевидение и радио все же исчезнут, то телебашня останется служить городу арт-объектом. Ведь вписаться в историческое пространство ажурная вязь металла смогла еще 60 лет назад.

ЦИФРА

Почти 7 млн зрителей и слушателей из Петербурга и Ленобласти обслуживает телебашня

Металлическая ажурная "клетка", окружающая опорное сооружение, сделана без единого болта! В свое время она считалась уникальной конструкцией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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